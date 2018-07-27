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Экономика
Парламент принял поправки о пересчете пенсии
27.07.2018

Парламент принял поправки в законодательство, дающие гражданам право на пересмотр пенсии с 1 января 2019 года. 

Таким образом, лица, достигшие пенсионного возраста, но продолжавшие работать, могут один раз подать заявление на пересмотр пенсии при условии, что пересмотренная сумма превышает размер текущих выплат. 

Первыми с 1 января 2019 года смогут воспользоваться пересчетом пенсии люди, достигшие пенсионного возраста до 1 января 1999 года и накопившие дополнительно 15 лет страхового стажа после выхода на пенсию. 

В 2020 году пересчет ждет людей, которые вышли на пенсию до 1999 года, но не имеют необходимого дополнительного страхового стажа. 

За ними следуют - с 2021 года - обладатели дополнительного стажа, вышедшие на пенсию после 1 января 1999 года. 

В последующие годы срок страхового стажа будет ежегодно сокращаться на три года.


 
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