Позор для Молдовы: резкую оценку деятельности парламента дал Игорь Додон

Глава государства дал негативную оценку деятельности молдавского парламента в рамках последней сессии и всего созыва.

Парламентские выборы в Молдове пройдут уже через несколько месяцев. Учитывая это, Игорь Додон оценил деятельность молдавского парламента в рамках программы на телеканале «NTV Moldova». Как отметил глава государства, впервые за 26 лет независимости в стране был парламент, в котором депутаты массово переходили из одной партии в другую, формируя новое парламентское большинство.

- Я пытался найти примеры с 90-х годов и дальше, и не нашел, когда больше 30-40%, практически половина, ушли из партий, фракций, с помощью которых вошли в парламент. С одной стороны это ново, а с другой - это позор для Молдовы, что разрешается, согласно законодательству, согласно Конституции, чтобы депутаты, покинувшие фракцию, переходили в другую партию. Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить этот "политический туризм", - заявил Игорь Додон.

По мнению президента, парламент заслуживает самой позорной оценки не только за деятельность в рамках последней сессии, но и за весь созыв.

- Мы все должны задуматься, что делать дальше, как изменить правила игры, как изменить законодательство, чтобы не попасть в ситуацию, когда партия, у которой 10-15 % доверия населения, руководит страной на протяжении четырех лет.

В любой стране это называется узурпацией государственной власти, когда, не имея большого доверия у населения, кто-то контролирует все госучреждения в стране, кроме президентуры, которую ограничили со всех сторон в плане полномочий. Это оценка не только за эту сессию, но и за весь 4-летний мандат этого парламента, – отметил президент Молдовы.