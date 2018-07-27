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Общество
Власти выставили на продажу чудовищно убыточную авиакомпанию Air Moldova
27.07.2018

Агентство публичной собственности Молдовы объявило о продаже авиакомпании Air Moldova.

Решение о передаче в частную собственность государственного предприятия принято в связи с «необходимостью привлечения частного капитала для модернизации воздушного флота, улучшения качества предоставляемых услуг, расширения сферы услуг, а также привлечения транзитных пассажиров».

Предложения от потенциальных инвесторов будут приниматься с 27 июля по 4 августа. Первоначальная продажная цена авиапредприятия еще не объявлена.

Известно, что флот авиакомпании состоит из семи лайнеров, из которых три самолета в собственности. Уставной капитал Air Moldova составляет 301 476 209 леев, в авиакомпании работают 550 сотрудников.

Ранее вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык заявлял, что государственная компания Air Moldova не будет приватизирована раньше 2019 года как стратегический объект.

Недавно Павел Филип попытался обмануть американцев, предложив им купить чудовищно убыточную Air Moldova.


 
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