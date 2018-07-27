«Обгонишь - женюсь на тебе»: необычное предложение автомобилисткам сделал столичный водитель

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Общество
Автомобиль с предложением свадьбы за обгон был замечен в Кишиневе.
Легковушка с матримониальным предложением появилась в столице. На заднем стекле белого Volkswagen красуется надпись: «Обгонишь - женюсь на тебе».
- В хорошем настроении, - так прокомментировал фотографию ее автор, житель Кишинева Константин в паблике «Город без маршруток».
По словам Константина, этот автомобиль появляется в Центре, Телецентре и на Ботанике.
Впрочем, столичные девушки не стали высказывать бурного восторга от этого предложения. "Сколько бы раз я уже была замужем... Тьфу-тьфу", - написала Ирина.
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