27 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Что предпринял Руслан Кодряну, чтобы ему не вешали лапшу на уши!
27.07.2018

Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну в интервью для Europa Liberă подробно рассказал о том, как в городе появляются киоски.

«Потому что есть большая доля субъективизма. Если взять в качестве примера киоски в парке Штефана чел Маре – в апреле было подписано распоряжение, согласно которому летом в парке можно продавать прохладительные напитки и мороженое.

Это означает, что до 31 октября можно торговать с лотков, но не в ларьках. На мой вопрос, как появился этот ларек, мне ответили, что был подан запрос и было принято решение, что место позволяет…

Чтобы мне и впредь не вешали на уши лапшу, была создана рабочая группа, которая будет разбираться с каждым случаем отдельно», – уточнил он.

Кристина Пендя


 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.