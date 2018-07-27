Что предпринял Руслан Кодряну, чтобы ему не вешали лапшу на уши!

Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну в интервью для Europa Liberă подробно рассказал о том, как в городе появляются киоски.

«Потому что есть большая доля субъективизма. Если взять в качестве примера киоски в парке Штефана чел Маре – в апреле было подписано распоряжение, согласно которому летом в парке можно продавать прохладительные напитки и мороженое.

Это означает, что до 31 октября можно торговать с лотков, но не в ларьках. На мой вопрос, как появился этот ларек, мне ответили, что был подан запрос и было принято решение, что место позволяет…

Чтобы мне и впредь не вешали на уши лапшу, была создана рабочая группа, которая будет разбираться с каждым случаем отдельно», – уточнил он.

Кристина Пендя