Налоговая реформа была принята в окончательном чтении

С 1 октября вводится 12% налог на прибыль для физических лиц. В настоящее время физические лица облагаются налогом в 7% для доходов до 33 тыс. леев и в 18% для доходов, превышающих эту сумму. Законопроект о реформе системы налогообложения доходов населения был принят парламентом в двух чтениях, передает IPN.

Личное освобождение увеличивается до 24 тыс. леев в год. Для людей с инвалидностью, полученной во время боевых действий за территориальную целостность страны и в Афганистане, личное освобождение должно вырасти до 30 тыс. леев. Для семей с детьми, увеличится освобождение на иждивенцев с 2520 леев до 3000 леев, а в случае иждивенцев с ограниченными возможностями вследствие врожденных заболеваний, или с детства, до 18 тыс. леев. Вместе с тем, повышенное освобождение в размере 18 тыс. леев будет применяться и в отношении иждивенцев с серьезными и выраженными ограниченными возможностями.

Утвержденный проект предусматривает сокращение с 23% до 18%взносов социального страхования, уплачиваемые работодателями из частного сектора, высшими учебными заведениями и учреждениями здравоохранения. А вклад работодателей из сельского хозяйства снизится с 16% до 12%. В то же время, будет создан специальный налоговый режим для гостиничного и ресторанного секторов за счет снижения ставки НДС с 20% до 10%.

Таксисты, которые имеют зарплату до 10 тыс. леев, будут платить единый налог на доход в 500 леев в месяц. Они будут обязаны выдавать пассажирам кассовый чек. Если не будут этого делать, клиенты будут вправе не платить за поездку. Инициатива касается и увеличения срока репатриации денежных средств от двух до трех лет по договорам купли-продажи, бартеру, в том числе установления срока репатриации от трех лет для других контрактов.

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что некоторые могут сказать, что налоговая реформа носит предвыборный характер, но на самом деле это результат работы, проделанной для того, чтобы найти дополнительные финансовые ресурсы в бюджет государства, таким образом, чтобы власть могла продвигать реформу для улучшения качества жизни граждан.