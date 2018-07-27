27 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Пункт пропуска Косэуць-Ямполь временно закрыт
27.07.2018

Контрольно-пропускной пункт паромного типа Косэуць-Ямполь временно приостановил деятельность. Причиной является высокий уровень воды в реке Днестр, передает IPN.

Участникам трансграничного передвижения, которые запланировали пересечение границы через данный пункт пропуска, рекомендуется воспользоваться услугами других пунктов, находящихся в этом районе: „Сорока – Цекиновка” (межгосударственный), „Сорока – Цекиновка” (местный) или Отачь – Могилев-Подольский (дорожный).

По данным метеорологов, до 28 июля, в связи с ливневыми дождями и увеличение разлива воды в Днестровском водохранилище до 500 м3/сек, в реке Днестр ожидается подъем уровня воды на участке от села Наславча до города Сорока от 0,4 м до 0,8 м, а на участке от города Сорока до города Дубоссары от 1 м до 2 м.

Риска наводнений нет.


 
Количество просмотров:
34
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.