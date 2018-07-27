Пункт пропуска Косэуць-Ямполь временно закрыт

Контрольно-пропускной пункт паромного типа Косэуць-Ямполь временно приостановил деятельность. Причиной является высокий уровень воды в реке Днестр, передает IPN.

Участникам трансграничного передвижения, которые запланировали пересечение границы через данный пункт пропуска, рекомендуется воспользоваться услугами других пунктов, находящихся в этом районе: „Сорока – Цекиновка” (межгосударственный), „Сорока – Цекиновка” (местный) или Отачь – Могилев-Подольский (дорожный).

По данным метеорологов, до 28 июля, в связи с ливневыми дождями и увеличение разлива воды в Днестровском водохранилище до 500 м3/сек, в реке Днестр ожидается подъем уровня воды на участке от села Наславча до города Сорока от 0,4 м до 0,8 м, а на участке от города Сорока до города Дубоссары от 1 м до 2 м.

Риска наводнений нет.