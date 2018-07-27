Россиянку в Молдове забрали в полицию за то, что она хотела увидеть своих детей, которые отобрал супруг: Муж хочет посадить меня в психушку!

Россиянка вышла замуж за молдаванина и родила ему двоих детей, а их у нее отобрали. Татьяна Скай будет бороться до последнего за своих сыновей и верит, что справедливость, в конце концов, восторжествует...

Жительница Иркутска Татьяна в США познакомилась с гражданином Молдовы Ионом Скай. Поженились, переехали в Кишинев, родились двое сыновей. Затем в семье начались проблемы. Татьяна Скай говорит, что муж проявлял агрессию, поднимал на нее руки. 6 января, после очередного конфликта, как рассказывает Татьяна, Ион собрал вещи, документы свои и детей и увёз малышей к своим родителям в Хынчешты, где они и находятся по сей день. Татьяна подала на развод, семь месяцев борется за то, чтобы вернуть детей, которых видела последний раз 16 июля.

- 25 июля я с моей мамой поехали в Хынчешты, чтобы навестить детей, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна. - Моя мама приехала в Молдову на три недели и за это время увидела внуков только один раз, всего на два часа. Подходя к дому, я вынуждена была включить видеокамеру на мобильном. Дети гуляли во дворе с бабушкой. Дети обрадовались...

Таня пошла вместе с сыновьями на детскую площадку.

- Я попросила доамну Раису (бабушку детей — прим.авт.) оставить меня с детьми, - продолжает Татьяна. - Она отказалась уйти. Спустился ее муж Николай. Начался конфликт, они стали хватать детей, пытались меня не пустить к детям. Они позвонили своему сыну Иону: «Она сейчас украдет детей!»

Начался дождь, Татьяна с детьми переждала его к ближайшем подъезде.

- Мы хотели сесть в такси, Раиса и Николай не давали нам этого сделать, - говорит Татьяна. - Мы ни в одну машину не могли сесть, родители Иона всем говорили, что я ворую детей. Стали кричать на всю улицу, что я краду детей, собрались зеваки.

Затем приехали полицейские.

- Мы поехали в участок вместе с детьми, - вспоминает Татьяна. - Написали заявление на самоуправство, нас попросили подождать, пока приедут сотрудники соцопеки. Мы до десяти часов вечера там были, никто так и не приехал. Приехал Ион, поговорил с полицейскими, мы с ним не общались, по решению суда он не имеет права ко мне приближаться.

В конце концов, Ион забрал детей домой, а Татьяна с мамой уехали в Кишинев. Приехали в Хынчешты на следующий день.

- Приехали к родителям Иона домой, но доамна Раиса отказалась отпустить детей со мной погулять. - говорит Татьяна. - Сказала: «Только у нас дома!» Я отказалась заходить в их квартиру, в жизни этого больше не сделаю! Тогда они закрыли перед нами дверь, детей увели в другую комнату, я стучалась, ни никто уже не открывал.

- Что вы будете делать дальше?

- Буду добиваться правды всеми законными способами! Хочу, чтобы все государственные органы, принимающие участие в этом деле, ответили за свои неверные действия! Творится полное беззаконие! Не знаю, удастся ли мне добиться справедливости или нет, но я не остановлюсь, это беспредел! Понимаю, что я здесь иностранка, но мои права везде ущемляются, права как человека, как матери и как женщины! Ион и его родители, видимо, хотят меня довести до психушки