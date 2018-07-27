Принятый парламентом закон узаконит коррупцию и нанесет ущерб Молдове, - посольство США

Преступников следует наказывать, а не вознаграждать, заявили американские дипломаты и международные партнеры по развитию.

Сегодня, 26 июля, парламент принял закон «О добровольном декларировании и налоговом стимулировании». Согласно нему, физические лица в Молдове смогут добровольно легализовать незадекларированное ранее имущество с указанием источника дохода и уплатой «сбора за декларирование» в размере 3% от стоимости имущества. При этом в их отношении не будут применяться налоговые штрафы и пеня за несвоевременное декларирование. Добровольному декларированию подлежит ранее не зарегистрированное имущество: денежные средства, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доли в уставном капитале предприятий.

Этот закон вызвал резкую критику посольства США. В послании, опубликованном на странице посольства в соцсети, сказано, что этот проект узаконивает кражу и коррупцию в этой стране. По мнению американцев, закон создает правовые условия для легализации денежных средств, добытых в результате кражи миллиарда из банковской сферы.

- В посольстве США в Молдове крайне разочарованы принятием законодательства, которое «уменьшит способность Молдовы бороться с отмыванием денег». «Закон о добровольном декларировании и налоговом стимулировании (который также называют Законом об амнистии капитала) узаконит воровство и коррупцию, нанесет ущерб бизнес-климату в Молдове.

Мы считаем, что этот закон противоречит обязательствам, которые взяло на себя правительство Молдовы. Эту точку зрения разделяют международные партнеры по развитию республики. Граждане Молдовы уже пострадали от последствий крупных финансовых преступлений. Преступников необходимо наказывать, а не вознаграждать. Молдавский народ заслуживает большего, - говорится в послании, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Сегодня четыре фракции покинули зал заседаний парламента в знак протеста против выдвинутых демократами законопроектов, некоторые из которых попали в повестку дня только накануне обсуждения. Представители ПСРМ приняли решение бойкотировать заседание парламента после того, как были отвергнуты все предложенные ими инициативы. Зинаида Гречаный заявила, что правящая коалиция предпочитает голосовать законопроекты конвейером без необходимого анализа.