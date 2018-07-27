Считалка «КП»: На улице молдавских богачей – новый праздник!

«Комсомолка» скрупулезно подсчитала, кто и сколько выиграет, а кто проиграет от изменения ставки подоходного налога и других изменений в молдавском налогообложении.

Заседание парламента в четверг было сорвано. Его покинули депутаты от Партии коммунистов, Либеральной партии и Партии социалистов. Все они возмутились поспешностью в принятии поправок к законодательству, предусматривающих осуществление налоговой реформы.

Председатель ПКРМ Владимир Воронин сказал, что парламент провел только половину заседаний от положенного, а в конце парламентской сессии «депутаты проснулись с 30-сантиметровой стопкой законопроектов, которые в срочном порядке необходимо принять!».

- Даже поверхностно никто не сможет проанализировать суть этих документов, особенно тех, которые затрагивают налоговые и экономические вопросы. Остается два дня, а они принимают кучу документов, чтобы никто не cмог понять, что именно они принимают, - возмутился экс-президент.

Приблизительно то же самое сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

- Эти очень комплексные законопроекты нельзя принимать таким образом, в такой спешке! Это делается для того, чтобы не было ясно, что именно принимает парламент и какие будут последствия, - считает она.

Председатель ЛП Михай Гимпу также заявил, что «фракция осуждает поспешность, с которой были утверждены проекты, так как депутаты не смогли их проанализировать».

В свою очередь, спикер Андриан Канду заявил, что проекты, включенные в налоговую реформу, должны быть приняты на благо граждан, так как позволят увеличить их доходы.

Парламент в четверг принял налоговую реформу (пакет законодательных поправок) сразу в двух чтениях.

Что именно предусматривают поправки

Согласно принятым поправкам, подоходный налог физических лиц будет снижен с 18% до 12% путем введения единой ставки. Также предлагается сократить с 23% до 18% вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования. Таким образом, налоговая нагрузка будет сокращена на 10%, - так было отмечено на заседании кабмина.

Кроме того, в два раза будет увеличена сумма личного годового освобождения, с 11 280 леев до 24 тысяч леев. Таким образом, прожиточный минимум не будет облагаться налогом. По оценкам, данные изменения приведут к увеличению дохода работника на 6%, а работодателей – на 5%.

Также будет установлен специальный налоговый режим для гостиничного и ресторанного бизнеса путем снижения ставки НДС, с 20% до 10%, для стимулирования, в частности, развития туризма, а таксисты, получающие зарплату до 10 тысяч леев, будут платить единый подоходный налог в размере 500 леев в месяц.

Еще один интересный пункт – это «предоставление возможности добровольного декларирования незадекларированных денежных средств с выплатой налога в 3%».

Налоговую реформу планируется ввести с 1 октяб­ря 2018 года. Законопроект представлен парламенту для рассмотрения и утверждения.

Что будет с зарплатой в 6 тысяч леев

Для того чтобы наглядно увидеть (и хоть как-то разобраться), как отразятся на наших доходах эти изменения в налогообложении, мы провели расчеты, взяв за основу среднюю зарплату в Молдове — 6 тысяч леев.

Как есть сейчас (до изменений):

6000 леев — начисленная зарплата (популярно говоря, «грязная» зарплата).

Выплаты из этой суммы:

1. 4,5% - медицина (часть, которую выплачивает работник) — 270 леев.

2. 6% - пенсионный фонд — 360 леев.

Теперь вычисляем облагаемый налог:

6000 — 270 (медицина) — 360 (пенс. фонд) — 940 (личное месячное освобождение) = 4430 (облагаемый доход).

Таким образом, облагаемый доход с зарплаты в 6000 леев, то есть доход, с которого исчисляется подоходный налог, составляет 4430 леев.

Из этой суммы 2750 леев — это сумма, с которой исчисляется подоходный налог в размере 7%. Это - 192,50 лея.

Все, что выше 2750 леев, уже облагается по ставке подоходного налога в 18%.

В нашем случае, это 1680 леев (4430-2750). Подоходный налог на эту сумму — 302,4 лея.

Таким образом, всего подоходный налог на зарплату в 6 тысяч леев составляет 494,9 лея.

Как будет (если примут изменения):

6000 — 270 (медицина, пока без изменений) — 360 (пенсионный фонд, пока без изменений) — 2000 (увеличенное личное освобождение в месяц) = 3370 леев (облагаемый налог).

В таком случае, при единой ставке подоходного налога в 12% подоходный налог на зарплату в 6000 леев составит 404,4 лея, то есть на 90,5 лея меньше, чем на сегодняшний день.

Что касается вклада работодателя в бюджет государственного социального страхования, то сейчас на одного работника, получающего 6 тысяч леев, предприятие выплачивает 1650 леев налогов (23% - соцфонд + 4,5% - медицина = 27,5%). При принятии изменений (сокращение вклада в соцфонд с 23% до 18%), сумма выплат сократится до 1350 леев (18%+4,5%=22,5%).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Мы легализуем не только кражу миллиарда, но и доходы от торговли телом, наркотиками и контрабанды»

Доктор экономики Михаил Пойсик оценил налоговую реформу крайне отрицательно. Он считает, что это затравка и настоящая «дурка»...

- Они вроде увеличивают размер личного освобождения. Но при этом ставку подоходного налога вместо 7% (для доходов ниже 2750 леев, — прим. автора) делают 12%. То есть по сути дела, сколько платили налогов, столько и будете платить! Это если вы получаете, скажем, 5 тысяч леев. А зато те, кто получает зарплату 20-30 тысяч леев и выше, теперь вместо 18% подоходного налога будут платить всего 12%! То есть богатые станут еще богаче! - говорит Михаил Пойсик.

Экономист вообще считает, что единая ставка подоходного налога — неправильное решение, ее во всем мире критикуют.

- Ведь богатый должен платить больше! Чем выше доходы, тем больше выплаты. Мы говорим об европейских стандартах, а в ЕС, между прочим, единая ставка только в Болгарии и странах Прибалтики! - отметил Пойсик.

Эксперт также возмущен тем, как были приняты изменения — без обсуждения и оценки. Он подчеркнул, что ежегодно в стране утверждают налоговую политику, которую сначала обсуждают.

- Какая была необходимость вводить налоговую реформу с 1 октября, если с 1 января можно было ввести налоговую политику, но сначала ее обсудить?! Налоговая политика обсуждается, потом принимается до начала года, чтобы бизнес мог подготовиться. А в принципе налоговая политика должна приниматься на три года вперед, - отметил Михаил Пойсик.

Больше всего возмущения у него вызвала предлагаемая налоговая амнистия с выплатой налога в 3%.

- Вдумайтесь только! Мы легализуем все, что наворовали, в том числе в банковском секторе, контрабанду, наркотики, доходы от торговли телом. И все это за 3%!

Михаил Пойсик подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов — самое страшное преступление, которое в развитых странах влечет за собой серьезное наказание. Причем оно определяется косвенным методом.

- Давайте зайдем в любой дом на Валя Морилор и спросим: «Ты построил дом за миллион баксов, но ты работаешь чиновником всего за 4 тысячи леев. Откуда?!». Но никто же этого не делает. Вместо этого они проводят амнистию капитала... - сказал Михаил Пойсик.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ