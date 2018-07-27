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Парламент одобрил в последнем чтении пакет законов по снижению налогов
27.07.2018

Парламент одобрил в последнем чтении пакет законов по снижению налогов и повышению доходов населения. Единая ставка в размере 12% будет введена в подоходный налог для физических лиц с 1 октября 2018 года.

Люди, чья зарплата ниже прожиточного минимума, от выплат освобождаются. Минимум этот, по данным Национального бюро статистики, в прошлом году составил 1900 леев. Все это приведет к росту доходов граждан. Размер личного освобождения составит 24 тысячи леев. А выплаты работодателей в бюджет соцтрахования снизятся на 5%

Для отелей, ресторанов, кафе и кейтеринговых служб снизят НДС - с 20% до 10%. А для водителей такси, получающих меньше 10-ти тысяч леев, вводится фиксированный налог - 500 леев в месяц. 

Суть этого пакета поправок - небольшая налоговая реформа, снижающая давление на бизнес.

 


 
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