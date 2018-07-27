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Экономика
Лимит гарантирования депозитов физлиц повысили до 50 тысяч леев
27.07.2018

Лимит гарантирования депозитов физлиц повысили с 20 до 50 тысяч леев. Соотвествующий законопроект прошел первое чтение в парламенте. Он вступит в силу с января 2020 года. 

"Все мы знаем, что с 1 января этого года лимит гарантирования депозитов увеличили с шести до 20 тысяч леев. Любое повышение предполагает для банков дополнительные расходы. Проанализировав ситуацию, правительство совместно с Национальным банком и Ассоциацией банков пришли к выводу, что эту норму лучше всего применить с 2020 года", - сказал председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ.

Лимит гарантирования - это максимальная сумма, выплачиваемая депоненту банком, независимо от количества, размера и валюты депозитов. В Молдове гарантируются лишь депозиты физических лиц.


 
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