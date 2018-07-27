27 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Эксперты назвали направления, которые будут популярными в 2025 году
27.07.2018

Эксперты из Euromonitor проанализировали туристические тренды и назвали города, которые в ближайшие семь лет привлекут наибольшее число туристов, пишет Insider.

Согласно прогнозу, к 2025 году на пике популярности окажется столица Индонезии – Джакарта. В 2017 году ее посетили 3,6 млн путешественников. Ожидается, что к 2025 году их будет уже 6,2 млн. Также специалисты делают ставку на индонезийские острова (в первую очередь – Бали) и разные города Индии. Интересно, что верхушка рейтинга быстрорастущих дестинаций оказалась почти сплошь азиатской, разбавил десятку лишь египетский Каир.

Топ-10 быстрорастущих туристических направлений:

1. Джакарта (Индонезия);

2. Денпасар (Индонезия);

3. Джайпур (Индия);

4. Каир (Египет);

5. Хошимин (Вьетнам);

6. Ченнаи (Индия);

7. Агра (Индия);

8. Пхукет (Таиланд);

9. Дели (Индия);

10. Сиемреап (Камбоджа).

 

 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.