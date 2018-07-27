Эксперты назвали направления, которые будут популярными в 2025 году

Эксперты из Euromonitor проанализировали туристические тренды и назвали города, которые в ближайшие семь лет привлекут наибольшее число туристов, пишет Insider.

Согласно прогнозу, к 2025 году на пике популярности окажется столица Индонезии – Джакарта. В 2017 году ее посетили 3,6 млн путешественников. Ожидается, что к 2025 году их будет уже 6,2 млн. Также специалисты делают ставку на индонезийские острова (в первую очередь – Бали) и разные города Индии. Интересно, что верхушка рейтинга быстрорастущих дестинаций оказалась почти сплошь азиатской, разбавил десятку лишь египетский Каир.

Топ-10 быстрорастущих туристических направлений:

1. Джакарта (Индонезия);

2. Денпасар (Индонезия);

3. Джайпур (Индия);

4. Каир (Египет);

5. Хошимин (Вьетнам);

6. Ченнаи (Индия);

7. Агра (Индия);

8. Пхукет (Таиланд);

9. Дели (Индия);

10. Сиемреап (Камбоджа).