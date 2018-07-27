Эксперты назвали направления, которые будут популярными в 2025 году

Эксперты из Euromonitor проанализировали туристические тренды и назвали города, которые в ближайшие семь лет привлекут наибольшее число туристов, пишет Insider.
Согласно прогнозу, к 2025 году на пике популярности окажется столица Индонезии – Джакарта. В 2017 году ее посетили 3,6 млн путешественников. Ожидается, что к 2025 году их будет уже 6,2 млн. Также специалисты делают ставку на индонезийские острова (в первую очередь – Бали) и разные города Индии. Интересно, что верхушка рейтинга быстрорастущих дестинаций оказалась почти сплошь азиатской, разбавил десятку лишь египетский Каир.
Топ-10 быстрорастущих туристических направлений:
1. Джакарта (Индонезия);
2. Денпасар (Индонезия);
3. Джайпур (Индия);
4. Каир (Египет);
5. Хошимин (Вьетнам);
6. Ченнаи (Индия);
7. Агра (Индия);
8. Пхукет (Таиланд);
9. Дели (Индия);
10. Сиемреап (Камбоджа).