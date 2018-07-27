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Здоровье
Цифра дня: сколько новых машин скорой помощи купит Молдова
27.07.2018

Около 170 новых машин скорой помощи будут куплены на средства европейских фондов.

Проект стоимостью 12 миллионов евро предусматривает покупку около 133 машин скорой помощи типа В и около 35 машин скорой помощи типа C. Машины скорой помощи будут распределены по всей стране. Они предназначены для обновления парка машин скорой помощи Национального центра догоспитальной скорой помощи.

Кредит предоставляется на 15 лет с льготным периодом в 5 лет и ставкой процента, которая должна быть установлена для каждой заявки в соответствии с тарифами, применяемыми на международном рынке.


 
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