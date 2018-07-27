Василий Киртока: Кодряну надо поддержать и дать ему возможность полноценно руководить Кишиневом

Редакция www.noi.md обратилась к независимому советнику, президенту компании «ДААК Гермес» Василию Киртока с просьбой прокомментировать споры вокруг исполняющего обязанности генерального примара Руслана Кодряну. Вот что он сказал: «Так получилось, что в результате судебных решений в Кишиневе нет генерального примара. Повести местные выборы генерального примара раньше мая-июня 2019 года возможности нет.

В декабре 2017 года в результате большой работы, проведенной новым руководством примэрии и Муниципальным советом, был принят бюджет на 2018 год, который надо выполнять. Нужно капитально отремонтировать несколько улиц, включая полную замену инженерных коммуникаций, реконструировать улицу Месаджер (продление ул. Албишоара), срочно нанести уличные разметки (это должно было быть сделано еще в марте и деньги у муниципия есть), решать транспортные проблемы, управлять реконструкцией систем канализации и водопровода, реализовать множество социальных программ, включенных в бюджет муниципия...

Кто-то должен взять под жесткий контроль исполнение решений Муниципального совета, которые положили бы конец беззаконию в строительстве, в вопросах сбора и переработки твердых отходов, в благоустройстве городских кварталов, в решении социальных вопросов. Наконец, надо срочно приступить к подготовке города к зиме. Кто-то должен принимать решения, должна работать система единоначалия в вопросах, которые входят в компетенцию примэрии. Иначе в городе будет полный хаос, на котором продолжат греть руки те, кто их грел их здесь в последние 11 лет.

Я понимаю партии, которые подали апелляцию по поводу «самоназначения» Руслана Кодряну исполняющим обязанности генерального примара – они должны это делать по логике политических процессов. Более того, я думаю, что Ион Чебан, возможно, лучше справился бы с работой исполняющего обязанности генерального примара, чем Руслан Кодряну. Но давайте смотреть правде в глаза: невозможно при существующем «раскладе» сил в Муниципальном совете избрать представителя партий, которые подали апелляции. Ион Чебан может набрать максимум 21 голос, что недостаточно, остальные возможные кандидаты – и того меньше. Какой выход? Надо дать Руслану Кодряну работать.

Он, несмотря на молодость, имеет опыт работы в государственных структурах, как муниципальный советник он хорошо знает проблемы города, а наша задача, муниципальных советников, подержать его во всем, что он делает и будет делать до следующих выборов в интересах города и горожан. В заключение совет нашему недавнему коллеге Руслану Кодряну: не бойтесь брать на себя ответственность, так как, пока суд не принял других решений (что вряд ли произойдет), Вы являетесь законным исполняющим обязанности генерального примара муниципия Кишинев. Правда, из партии Вам неплохо бы выйти...»