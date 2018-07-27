Президент объявил о массовых протестах ПСРМ этой осенью (ВИДЕО)

О массовых протестах ПСРМ этой осенью объявил Игорь Додон в рамках передачи на телеканале “НТВ-Молдова”. Глава государства подчеркнул, что говорит от лица Партии социалистов, так как это формирование является единственным пропрезидентским.

Лидер страны отметил, что манифестации будут направлены против всех, кто был у власти в Молдове последние 9 лет. При этом дату проведения протестов он уточнять не стал.



«Я знаю, что социалисты проведут осенью протесты. Но не против тех или других. Нужно всех поместить в один «котел», выйти и спросить у народа: хотите, чтобы эти люди и дальше над вами издевались? Посмотрите, что они сделали за все эти годы. Поэтому мы выйдем на протест с тем, чтобы прогнать бандитов, которые были у власти 9 лет», - заявил президент, уточнив, что имеет в виду действующее парламентское большинство, и так называемую «правую оппозицию», которые сейчас протестуют друг против друга.



В этой связи он отметил, что на парламентских выборах людям предстоит сделать выбор – «или опять проголосовать за них, чтобы они вновь создали альянс, или выбрать альтернативу в лице Партии социалистов».



