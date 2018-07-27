Политический магазин от Влада Плахотнюка

Олег ВОЛКОВ

24 июля на 2-м форуме за диалог и развитие между бизнесом и властью председатель-учредитель ассоциации предпринимателей Молдовы Влад Плахотнюк представил от лица правящей коалиции пакет законов, цель которого заявлена как стимулирование бизнеса и увеличение доходов населения. Он заявил, что власть реализует миссию проведения реформ, направленных на повышение качества жизни. Все эти «реформы» являются частью того пакета, который Демпартия рассчитывает вручить населению перед выборами в парламент в обмен на голоса. Фактически это нельзя назвать ничем иным, как подкупом избирателя. Потому что улучшать жизнь людей за полгода до выборов – это крайний цинизм. Недоверие к объявленным мерам уже выразили парламентская и непарламентская оппозиция, посольство США в Молдове и Международный валютный фонд.

Материализация духов и раздача слонов

Сначала о грядущей раздаче крупных подарков заявил на брифинге первый вице-председатель ДПМ, премьер-министр Павел Филип. Он рассказал об изменениях в системе налогообложения.

Так, налог на прибыль для физических лиц будет снижен с 18 до 12 процентов, вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования - с 23 до 18 процентов. Личное освобождение по подоходному налогу будет увеличено до 24 тысяч лей.

Для борьбы с уклонением от уплаты налогов в гостиничной сфере и в сфере общепита предлагается снижение ставки НДС с 20 до 10 процентов. Экономические агенты с доходом ниже 1,2 миллиона лей будут платить операционный налог в 4 процента, остальные должны будут платить подоходный налог в размере 12 процентов и регистрироваться в обязательном порядке в качестве плательщиков НДС в 10 процентов.



Вплотную займутся такси, сказал премьер: будет введен специальный режим налогообложения для сотрудников с зарплатой до 10 тысяч лей. Они будут платить фиксированный налог в 500 лей в месяц. Социальная и медицинская страховка также будет представлять собой ежегодную фиксированную сумму. Предлагается увеличить штрафы за нарушение таксистами закона. Они будут обязаны давать кассовый чек. Не будет чека – клиент будет вправе не платить.



Амнистия капиталов

Не заявленные на протяжении нескольких лет финансовые ресурсы и имущество предлагается добровольно задекларировать. В случае денежных средств можно будет подать заявление и уплатить 3 процента суммы на оплату расследования, в ходе которого выяснят, не получены ли деньги в результате уклонения от уплаты налогов и других преступлений. Этим механизмом не смогут воспользоваться те, кто занимал государственные должности после 2009 года.



Для поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспорт, предлагается увеличить с двух до трех лет срок репатриации валюты и уменьшить в два раза штрафы за задержку нерепатриированных средств: от 0,1 до 0,05 процента в день. В то же время снизится с 40 до 18 процентов штраф за нерепатриацию средств в срок.



Пени и штрафы в бюджет, которые экономические агенты не выплачивали годами, будут отменены при условии уплаты налогов и текущих платежей до определенной даты.

Давление на бизнес уменьшится?

Коснувшись давления на бизнес силовых и контролирующих органов, премьер сказал, что ряд преступлений будет расследован только прокуратурой и только после констатации проверяющих органов. Субъекты некоторых экономических преступлений будут освобождены от уголовной ответственности при условии устранения нарушения, выплаты ущерба и двойного штрафа.



Предварительный арест будет применяться более узко и при четких правилах. Обыски будут проходить по более строгим правилам, контроль на месте проводиться только после проверки документов в офисе. Будут ограничены полномочия Службы информации и безопасности, связанные с расследованием экономических преступлений.



Будет создана правовая ответственность для чиновников, которые не соблюдают сроки или необоснованно отказывают в выдаче разрешительных документов.

ДПМ, в которой официально занято 25 человек, будет бороться с зарплатами в конверте?



Филип отметил, что эти меры будут способствовать борьбе с теневой экономикой, выплатой зарплат в конвертах, приведут к увеличению пенсий, зарплат, росту отчислений в социальный фонд и в государственный бюджет.



Отметим, это говорит один из лидеров партии, в которой официально занято 25 человек! Даже Партия коммунистов – и та платит зарплату 30 функционерам. Может, начать с себя – с проверки парламентских партий? Может, подумать о том, почему 49 категорий госслужащих высшего ранга не платят отчисления в социальный фонд со своих доходов?

Более 20 процентов работников в Молдове получают зарплату частично или полностью в конверте. Это показал опрос, проведенный компанией CBS-AXA по заказу ИРСИ «Viitorul». Чаще всего зарплату в конверте получают люди, которые имеют более низкое образование, живут в сельской местности, молодые и с низкими доходами. По данным эксперта Вячеслава Ионицы, строительные компании лишь 70 процентов квартир продают по закону, 30 процентов – по серым схемам. «Налоговики не помнят, чтобы в инспекции регистрировали договор на строительные работы между заказчиком и строительной бригадой на возведение частного объекта», - говорит Ионица. Лидирует в рейтинге теневых отраслей, по его мнению, сельское хозяйство.

По данным опроса ИРСИ «Viitorul», число людей, которые получают всю зарплату официально, увеличилось в первом полугодии 2018 года по сравнению с прошлым годом с 75,1 до 78,7 процента. Количество работников, которые получают часть зарплаты в конверте на протяжении года сократилось с 71 тысяч человек в 2017 году до 40 тысяч человек в первые месяцы 2018 года.



Опрос показывает рост числа тех, кто работает в поле труда за пределами статистического учета и получает все вознаграждение в конверте: со 102 тысяч человек в 2017 году до 107 тысяч в первые месяцы 2018 года. По данным опроса, рост на пять тысяч человек соответствует сокращению на столько же среднего количества работников.

Зарплата в конверте в этом году составит 7,7 миллиарда лей по сравнению с 7,5 миллиарда в 2017 году. Общий объем потерь бюджета в этом году - почти 3,5 миллиарда лей. Национальная касса социального страхования недополучит более 2,2 миллиарда лей, национальная компания медицинского страхования - почти 700 миллионов, государственный и местные бюджеты - 550 миллионов лей из налогов на доходы физических лиц.

Застройщикам власть обеспечит сбыт квартир, банкам - клиентов

В числе подарков налогоплательщикам – льготы в рамках третьей программы «Prima Casa». Кроме того, участники программы «Prima Casa-1» и «Prima Casa-2» смогут получить компенсацию, если в семье появляются дети. По мнению Вячеслава Ионицы, главные выгодополучатели этой программы – госбюджет, банки и строительные компании, которые, скорее всего, и пролоббировали все это. ПОдробно об этом читайте здесь: http://www.vedomosti.md/news/vyacheslav-ionica-programma-prima-casa-nuzhna-dlya-togo-chto

Но и это еще не все! «Молдавские ведомости» неоднократно писали о том, как власть в этом году повышала зарплаты определенным категориям населения. Эти выплаты – тоже из числа акций подкупа. Единственные, кто ничего не получил, - учителя и врачи, многочисленная армия работников частных предприятий, которым работодатели не обязаны повышать зарплату, и, наконец, пенсионеры, не относящиеся к элите.

Магазины Шора и магазины Плахотнюка

Призывая поддержать плахотнюковский «пакет», Павел Филип призвал бизнес быть солидарным с ДПМ «ради благополучия всей страны». Однако каждый мало-мальски грамотный человек понимает: то, что делает сейчас Плахотнюк, сродни «социальным магазинам» Илана Шора, но в более широком масштабе. То есть перед выборами максимальное число избирателей Демпартия хочет сделать лояльными за счет подачек. Деньги ДПМ расходует бюджетные – это деньги налогоплательщиков.

Удастся ли Плахотнюку так распределить ресурсы государства, чтобы избиратель забыл годы нищеты и бесправия, забыл все, что было сделано против государства и народа? Это покажут выборы. Но уже сейчас ясно: сливки с налоговой реформ снимет отнюдь не простой народ.