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Реформа не имеет поддержки, революция откладывается
27.07.2018

Валериу Василикэ, IPN

Реформа „сверху” ненадёжна, потому что не все реформы приносят ощутимые для граждан результаты, и реформы, инициированные с 2009 года и до настоящего времени властями, называющими себя „демократическими” и „проевропейскими”, являются показательным примером. Кто из граждан сегодня возьмётся поверить в то, что реформы, последние два года в некотором роде форсируемые Демпартией – важной составляющей предыдущих правительств – дадут иной результат?

Доверие, снизившееся до анти-рейтинга

Из этого следует первая важная причина ненадёжности реформы „сверху”: она пользуется слабой поддержкой в обществе, и это происходит в основном из-за очень низкого доверия общества к государственным учреждениям и к лицам, принимающим решения на уровне государства. 

Это недоверие регулярно и на протяжении многих лет фиксируется практически всеми социологическими опросами, проводимыми местными и зарубежными авторами. В некоторых случаях говорят даже об анти-рейтинге, что представляет собой огромный парадокс, если учесть обширные, даже беспрецедентные ресурсы, имеющиеся в наличии и применяемые нынешними властями для популяризации своего имиджа и своих действий. 

Быть может, имеет смысл задаться вопросом: почему мы должны верить в успех реформ, которые, как говорят, окажут большое воздействие на всё общество, если эта власть не в состоянии достичь своей цели в виде улучшения собственного имиджа и, в некотором роде, своей легитимности – с такими-то ресурсами?

Истории известны случаи, когда непопулярные (нелегитимные) власти проталкивали непопулярные реформы, которые со временем давали хорошие для жизни населения результаты. Но обязательным условием такой модели реформирования являются законность и добрые намерения предпринимаемых действий. Потому что никогда в истории добрые цели не удавалось достичь плохими, незаконными, нечестными способами. Печальный опыт покойного СССР – лишь один из многих и трагических примеров, имеющихся у человечества.

Законность и добрые намерения – в качестве критериев

Сегодня законность и добрые намерения проводимых властями реформ вызывают сомнения у слишком многих людей в Молдове, чтобы не порождать сомнения и опасения. 

Наиболее свежими примерами в этом смысле являются признание недействительными местных выборов, непрозрачный характер того, как была проведена через парламент часть законодательных положений, известных как „налоговая амнистия”, а также механизм „гражданство в обмен на инвестиции” и то, каким образом была осуществлена смена избирательной системы. 

Допустим, что власть частично или даже полностью права, когда она в ответ заявляет о наличии у НЕКОТОРЫХ политических конкурентов „политических интересов” в виде стремления прийти к власти. Однако этот аргумент недостаточно убедителен, потому что аналогична позиция и ВСЕХ без исключения партнёров по развитию, которые, можно предположить, знают больше, чем говорят, и больше, чем знаем мы, граждане. И Европейский союз, и Соединённые Штаты Америки, и Международный валютный фонд сочли нужным незамедлительно, по свежим следам отреагировать на принятие налогового законодательства, как они неоднократно и на разных уровнях реагировали и после признания выборов недействительными.

Таким образом, содержание и судьба реформы „сверху” в настоящее время пользуются недостаточным доверием с точки зрения их законности и добрых намерений. Кроме того, эта реформа может потребовать неоправданно долгого срока на то, чтобы её результаты, потенциально, „хорошие”, ощутили бы на себе граждане. Или, что ещё хуже, она может привести к дальнейшему сохранению ситуации с отклонениями от норм демократии и к международной изоляции.

Граждане склонны делать революцию „ногами”

И другой путь, „снизу”, не внушает большего оптимизма в плане реального и осуществимого в обозримом будущем преодоления нынешнего политического кризиса, в частности, и проблем, с которыми сталкивается простой человек, в целом. Похоже, что гражданин Республики Молдова не склонен к „революции” как способу решения жизненных проблем. 

Такой вывод вытекает, в том числе, из реакции общества на тревожные сигналы, исходящие в последние дни от некоторых оппозиционных политических сил и от представителей гражданского общества в связи с тем, что они называют „легализацией совершённых ранее беззаконий и конечной точкой во всём деле о банковском ограблении, произошедшем в Молдове”. Более зрелое в демократическом плане общество могло бы отреагировать чем-то большим, нежели „флешмобом” примерно из ста с чем-то человек, собравшихся на следующий день после утверждения „налоговой амнистии”, в полдень, у стен парламента и под знамёнами оппозиционных партий. Другое общество отреагировало бы массово, оперативно, из чувства гражданственности и чувства самосохранения, даже если бы потом оказалось, что опасность была ложной или преувеличенной. Пример реакции румынских граждан на схожие с нашими ситуации пока не особо популярен на этом берегу Прута.

Сокращение возможностей как причина международной изоляции

Похоже, что молдавский гражданин утратил или даже никогда не имел веры в то, что жизнь в его собственной стране можно улучшить, что правящих политиков можно поставить на место, когда те заходят за „красные линии”, и что оппозиционные политики могут представлять собой реальную альтернативу. Похоже, молдавский гражданин скорее делает свою „революцию” „ногами”, выбирая путь миграции, часто в ущерб семье и здоровью. Кажется, что единственный способ вновь обратить его внимание на происходящее внутри страны – это отрезать ему путь к „бегству” в эмиграцию. 

В условиях отклонений от демократических норм, отмеченных ранее партнёрами по развитию, новая причина для их беспокойства – „сокращение возможностей Молдовы в борьбе с отмыванием денег” – может вернуть в публичную сферу дискуссии об отзыве права на свободное передвижение молдавских граждан в европейском пространстве и других регионах развитого процветания. Это связано с тем, что вышеупомянутое сокращение возможностей в борьбе с отмыванием денег тесно связано с возможностями борьбы с терроризмом, а также со способностью Молдовы и её граждан обеспечивать безопасность на региональном и международном уровнях, о которой внешние партнёры пока публично не упомянули.

Кто пользуется плодами революций

Но и это не является гарантией преодоления „снизу” проблем молдавского общества, потому что революции, как известно, готовят гении, делают романтики, а их плодами пользуются шарлатаны... И часто при этом проливается кровь невинных...

Кому-нибудь известны какие-либо иные решения для нынешнего политического кризиса в Молдове?


 
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