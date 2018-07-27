Гилецкий о краже миллиарда: Мои руки чисты

Бывший депутат от Либерально-демократической партии и нынешний член парламентской Народно-европейской группы Валерий Гилецкий высказался насчет заявления Адриана Канду о том, что про украденный миллиард нужно спросить у ЛДПМ.

"Я не хочу комментировать заявления господина Канду. Не вижу смысла, поскольку я никоим образом не был вовлечен в банковское мошенничество. Я не участвовал в принятии ни одного из решений, не брал кредиты в Banca de Economii. В связи с этим я себя чувствую совершенно свободно и не вижу смысла комментировать это заявление", - сказал Гилецкий, передает unimedia.info.

Вчера спикер парламента Андриан Канду обвинил ЛДПМ в краже миллиарда из банковской системы: «Если мы говорим о миллиарде, нужно потрясти наших коллег из ЛДПМ, посмотрим начнут ли падать деньги. Это те, кто связан с банкротством банка. Сегодня коллеги из оппозиции ушли, и, вероятно, сегодня они пожертвуют своей зарплатой, чтобы не быть здесь и не обсуждать данный вопрос».