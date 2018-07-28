Новый регламент: где запрещено запускать дроны

Запрещено запускать дроны на высоту более 100 метров. Кроме того, их нельзя будет использовать на расстоянии менее 250 метров от участков, находящихся в частной собственности. А для съемки группы людей, в которую входит свыше пяти человек, владельцам беспилотника понадобится специальное разрешение.

Это предусматривает новый регламент использования дронов, который утвердила Госадминистрация гражданской авиации. Все беспилотники должны быть зарегистрированы. Их владельцы, и другие люди, использующие аппараты, должны будут предоставлять полную информацию о съемках.

Новый регламент призван предупредить случаи нарушения прав человека. Властям предстоит установить санкции для нарушителей. Будут также обозначены зоны, где использование беспилотников разрешат только в исключительных случаях.

"Это аэропорты, зоны вблизи государственной границы, стратегические объекты, здания дипмиссий. Такие же правила действуют и в европейских странах", - сказал директор Госадминистрации гражданской авиации Раду Безнюк.

"Граждане должны будут предоставить заключение о том, что они могут управлять этими дронами, без причинения какого-либо ущерба. Это касается и конфиденциальности", - сказал специалист по беспилотникам Константин Возиян.