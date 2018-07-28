Додон: О ликвидации миротворческих сил могут говорить лишь популисты или провокаторы

Мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции. Никто из тех, кто упражняется в демагогии по отношению к воинским контингентам Совместных миротворческих сил, не может отрицать данного факта. Об этом заявил президент Игорь Додон в преддверии годовщины начала проведения миротворческой операции на Днестре, практическая реализация которой была начата 29 июля 1992 года.

Глава государства отметил, что при всей сложности ситуации, мир – это самое ценное, что у нас есть и твердо заявил, что будет выступать за сохранение миротворческой операции на берегах Днестра.

"Убеждён, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о ликвидации действующих миротворческих сил могут лишь популисты или провокаторы, цель которых – дестабилизация ситуации в Республике Молдова", - сказал Игорь Додон.

Вместе с тем, президент подчеркнул необходимость возвращения в ближайшем будущем в повестку дня переговорного процесса в формате «5+2» обсуждения модели политического решения приднестровского конфликта. "На это должны быть направлены все наши усилия во благо народа Республики Молдова, во имя процветания и развития государства", - подытожил глава государства.