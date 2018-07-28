Евгений Карпов стал главой комиссии по национальной безопасности

Депутат Народно-европейской партии Молдовы Евгений Карпов был назначен председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. До настоящего времени он занимал пост вице-председателя комиссии.

Проголосовали депутаты парламента сегодня и за другие назначения. Так, председателем парламентской комиссии публичной администрации стала ранее занимавшая пост заместителя Елена Бакалу.

Новым председателем парламентской группы Народно-европейской партии стал Симион Грищук. Решение о его назначении было принято после того, как группа, удалившись на рабочее заседание, приняла к сведению отставку Евгения Карпова.