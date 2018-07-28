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Игорь Мунтяну: Налоговой реформой власти фактически изолируют Молдову от мирового сообщества
28.07.2018

Приняв поправки в налоговый кодекс и утвердив закон о фискальном стимулировании, власти фактически изолируют Молдову от мирового сообщества, - считает директор Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в интервью Europa Libera, что "такой шаг связан с желанием действовать абсолютно беспрепятственно в период предвыборной кампании и непосредственно парламентских выборов".

"Правящая ДПМ, похоже, хочет перенять модель российской суверенной демократии, то есть иметь полный контроль в государстве, не неся никакой ответственности за взятые ранее обязательства, в том числе перед внешними партнерами. Демократы считают, что если будут игнорировать критику из-за рубежа, то протестный импульс внутри страны тоже спадет, и это обеспечит им хорошие шансы на будущих выборах. Предвыборную кампанию Демпартия намерена начать с явными для себя преимуществами: финансовым превосходством и отрицанием европейской модели демократических принципов", - сказал эксперт.

По его словам, пока еще трудно спрогнозировать реакцию внешних партнеров на такое изменение законодательства властями. 

"ЕС может ответить приостановкой двустороннего сотрудничества, и здесь необходимо подчеркнуть, что будет глобально пересмотрена политика поддержки Молдовы - если власти не реагируют на критику, и не выполняют взятых обязательств, то мотива поддерживать у ЕС попросту нет. Внешние партнеры не согласятся на подобное отношение со стороны властей республики и не будут сотрудничать по их правилам", - подчеркнул Мунтяну.


 
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