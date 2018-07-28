Всемирный банк глубоко обеспокоен принятием налоговой реформы

Группа Всемирного банка глубоко обеспокоена одобрением молдавским Парламентом инициатив по налоговому законодательству и амнистии капитала. В заявлении, опубликованном на официальном сайте учреждения, говорится, что они могут поставить под угрозу приверженность молдавского Правительства борьбе с коррупцией, передает IPN.

Согласно заявлению, инициативы по налоговому налогообложению и амнистии капитала могут негативно повлиять на соблюдение взимания налогов, что подразумевает значительные налоговые риски. „Эти законодательные акты несовместимы с программой реформ политик, поддерживаемой Группой Всемирного банка”, - говорится в заявлении.

Отмечается также, что Всемирный банк будет продолжать оценивать последствия принятия этих законов после получения новой информации.