Уголовное дело по обману женщины заключенным все же открыли

Прокуратура Бендер аннулировала приказ о невозбуждении уголовного дела по факту обмана женщины заключенным.

Наталья Агапеева, которую заключенный обманул на 12 000 евро, получила шанс вернуть деньги. Прокуратура Бендер отменила распоряжение о невозбуждении уголовного дела, вынесенное 1 сентября 2017 года, передает crimemoldova.com.

Наталья Агапеева 18 июля 2018 года обнародовала свою историю на портале CrimeMoldova, а 20 июля оспорила приказ о невозбуждении уголовного дела у иерархически вышестоящего прокурора. В тот же день временно исполняющий обязанности заместителя главы Прокуратуры Бендер Андрей Иларион издал приказ о возобновлении расследования дела Натальи Агапеевой.

Также уголовное дело возобновили правоохранители центрального района столицы, постановив собрать имеющиеся у Агапеевой доказательства.

Ранее сообщалось, что женщина, более 7 лет работающая в Италии, утверждает, что заключенный, отбывающий наказание за убийство, обманул ее по меньшей мере на 10 000 евро. Он обещал на ней жениться и просил денег на освобождение из тюрьмы. Полиция отказалась открывать уголовное дело.