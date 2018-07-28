Парламент Молдовы внес изменения в процедуру уплаты дорожного сбора

Владельцы не зарегистрированных в Молдове автотранспортных средств будут оплачивать виньетку (дорожный сбор) при въезде в страну.

Депутаты молдавского парламента изменили действующую систему сбора за пользование автомобильными дорогами страны транспортными средствами, не зарегистрированными в республике. Поправки утверждены голосами 55 депутатов в окончательном чтении, сообщили в пресс-службе парламента.

Документ предусматривает применение виньетки для незарегистрированных в нашей стране транспортных средств и замену действующей системы сборов за пользование автомобильными дорогами при въезде в Молдову и выезде из нашей страны. Положение распространяется на следующие виды транспорта: микроавтобусы, автобусы, грузовики и прицепы. Новый механизм взимания платы предусматривает снижение сбора за использование дорог в республике для незарегистрированных в Молдове автомобилей в зависимости от периода их пребывания на территории страны и категории транспортного средства.

Виньетку можно будет приобрести на определенный период: сутки, неделю, 15, 30, 90 и 180 дней, а также на год. Срок действия начинается с 00.00 затребованного дня, а истекает в 00.00 последнего дня, за который уплачен сбор.

"В случае смены владельца автотранспортного средства или уступки права пользования на него виньетка сохраняет свое действие", — отмечено в тексте документа.

За езду по территории Молдовы без виньетки или с просроченным документом грозит штраф согласно статье 287/3 Кодекса о правонарушениях.

"Пограничная полиция не разрешает выезд из страны автотранспортных средств до предоставления подтверждения оплаты виньетки за весь период пребывания в Молдове и наложенного штрафа", — сказано в тексте закона.