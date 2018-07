Интересное Наши в Амстердаме: Как устроена индустрия секс-работы в Нидерландах ки продвигать их права. «Очень обидно слышать о секс-работницах плохие вещи, например, что им нельзя доверять, или что они все больны чем-то. На самом деле мы такие же люди, как и все. Просто мы выбрали другую работу», — сетует Дина. The Netherlands, Amsterdam, 21-7-2018. Sex worker Dinah telling media representatives about het work during an excursion to the Amsterdam Red Light District during an AIDS 2018 excursion. Photo: Rob Huibers for IAS. После экскурсии по борделю, мы отправляемся в бесплатный медицинский центр недалеко от центральной площади Амстердама «P&G292». Центр работает для секс-работниц с обеда и до позднего вечера, в праздники и выходные. Сюда можно прийти, чтобы получить консультацию гинеколога, сдать тест на ВИЧ, получить консультацию врача общего профиля, сделать вакцины, получить направление на выдачу доконтактной профилактики. И если есть необходимость – лечение. Все сервисы бесплатные, и главное – полностью лишенные стигмы и дискриминации. Главный спонсор центра – правительство Нидерландов. The Netherlands, Amsterdam, 21-7-2018. Media representatives visiting the Amsterdam Red Light District during an AIDS 2018 excursion. Here Annelies van Dijk and another participant in the excusion in the exmination room at P&G292, the health centre for sex workers. Photo: Rob Huibers for IAS. «Мы осуществляем около 2000 консультаций в год. Некоторые девушки нас находят сами. Других ищут наши аутрич-работници, кого-то мы приглашает через интернет. Общение происходит по-разному. Главное – это обеспечить секс-работниц качественными медицинскими услугами, что мы и делаем», — говорит один из работников медицинского центра. Экскурсия продолжается презентацией трейлера первой оперы «Sex Worker’s Opera», в которой приняли участие как профессиональные певицы, так и секс-работницы. The Netherlands, Amsterdam, 21-7-2018. Media representatives visiting the Amsterdam Red Light District during an AIDS 2018 excursion. Here the front shop window of the PIC with a poster of the Sex Workers Opera, that will open tonight in a local theatre. Photo: Rob Huibers for IAS. Опера будет идти в Амстердаме целый месяц, вход платный – 10 евро для студентов, 15 евро для всех остальных. Все собранные деньги будут направленны на работу информационного и медицинского центра. Чтобы разработать сценарий и либретто оперы, ее организаторы объездили десятки стран и проинтервьюировали столько же секс-работниц. Постановщики специально не рассказывают, кто именно из участниц обычные певцы, а кто секс-работницы, чтобы не провоцировать дискриминацию. «Это не просто опера. Это наша попытка дать возможность секс-работницам быть услышанными. Ведь они нуждаются в этом», — заключает одна из организаторов. Заканчивается экскурсия посиделками с работниками центра, оживленной беседой и обменом электронными адресами на всякий случай. ***

На следующий день после экскурсии, на официальном открытии Международной конференции по СПИДу в Амстердаме AIDS 2018 в самом начале на сцену перед публикой в 15 000 человек в шикарном красном костюме выйдет там самая Дина. Она выйдет чтобы впервые на публике рассказать о том, что много лет живет с ВИЧ, что много лет занимается секс-работой и что будет бороться за права таких же как она до конца – «Потому что мы – не красивое украшение, которое радует глаз. Мы люди, которые имеют точно такие же права, как и все остальные». От редакции: дорогие читатели, нам бы очень хотелось узнать ваше мнение о том, насколько подобный подход прижился бы в Молдове. Оставляйте ваши комментарии под статьей или в социальных сетях. ЕЛЕНА ДЕРАЖАНСКАЯ, АМСТЕРДАМ

ФОТО ROB HUIBERS FOR IAS, WWW.AIDS2018.COM

Locals Наш канал в Telegram Количество просмотров: 62 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости