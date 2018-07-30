Вячеслав Гарштя: мы стремимся быть эталоном эффективного государственного учреждения, находящегося на службе общества

В интервью порталу ТРИБУНА, заместитель начальника Генерального инспектората Пограничной полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова Вячеслав Гарштя говорил о повышении эффективности ПП, о том, что предпринимает для этого руководство, о главных вызовах для ПП, о сотрудничестве с таможенными органами и зарубежными коллегами, а также о планах ведомства на будущее.

Т: Вы являетесь одним из руководителей Пограничной полиции (ПП). Вы помните, каким был Ваш первый рабочий день в ПП?

В.Г.: Разве есть кто-то, кто не помнит свой первый день на новой работе?! Это что-то особенное, что остается в душе и в памяти навсегда, и я не исключение.

Моим первым рабочим днем в Пограничной полиции было 25 марта 2014 года, когда я был назначен начальником сектора в Международном аэропорту Кишинэу. Для меня это был сложный день – с утра я начал знакомятся с коллегами и представителями структур, работающих в аэропорту. Я ничего не ел весь день, но из уважения к новым коллегам, весь день пил кофе, хотя обычно я его не пью вообще. В итоге, мне стало плохо, и я был вынужден уйти домой пораньше. Тем не менее, в тот день мне удалось составить общее представление о людях, с которыми мне предстояло работать бок о бок.

T: Насколько эффективна, на Ваш взгляд, работа ПП на данный момент, и что предпринимается руководством для улучшения показателей?

В.Г.: Рискуя быть нескромным, позволю себе напомнить, что ПП является своего рода знаменосцем МВД, и пользуется уважением общества. Это результат постоянных усилий по реформированию и реструктуризации ведомства в соответствии со стандартами ЕС. ПП получила помощь ЕС в этом непростом процессе и достигла поставленных целей.

Все-таки, необходимо учитывать и тот факт, что усовершенствование является непрерывным процессом, и для руководства ПП приоритетно повышение эффективности и постоянное улучшение имиджа учреждения. В этом нас поддерживают, и власть, и партнеры по развитию. Таким образом, мы продвигаем учреждение на международном уровне, улучшаем показатели и создаем комфортные условия работы в коллективе.

T: Каковы на сегодняшний день самые большие вызовы для Пограничной полиции?

В.Г.: Вызовы для ПП скрыты в нашей ежедневной работе, и они есть постоянно. Мы ежедневно должны прилагать усилия, чтобы выполнять свою работу профессионально, честно и правильно, чтобы не чувствовалась нехватка персонала, чтобы правильно организовать поток пассажиров в пунктах пропуска, чтобы граждане не пострадали в очередях, которые, к сожалению все еще создаются. Кстати, я считаю, что очень важно, когда нас критикуют, давать объяснения и предлагать решения, чтобы граждане чувствовали, что, несмотря на проблемы, мы все равно на службе у общества.

T: Как Вы оцениваете сотрудничество ПП с зарубежными коллегами?

В.Г.: Хотя всегда есть место для совершенствования, я считаю, что у нас очень хорошее сотрудничество с профильными учреждениями других стран. Не могу не отметить наше прекрасное сотрудничество с коллегами из соседних стран: Украины и Румынии. В прошлом году, я считаю, был достигнут исторический успех – введен совместный контроль на границе с Украиной. В этом смысле нас всецело поддержали и МВД, и правительство Республики Молдова. Также у нас хорошие отношения с коллегами из Германии, Швейцарии, Испании и Польши, с которыми нас связывают многочисленные совместные проекты по обмену опыта и обучению. Еще я бы отметил наши отношения с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, Азербайджана и других стран.

Т: Что вы можете сказать о сотрудничестве с таможенными органами?

В.Г.: С Таможенной службой мы работаем плечом к плечу в пунктах пересечения границы. От нашего сотрудничества напрямую зависит соблюдение государственных интересов и эффективность пограничного контроля. И это не преувеличение. Поэтому, я с удовлетворением констатирую, что у нас прекрасные отношения, и мы постоянно обмениваемся информацией. Мы вместе стараемся осуществлять качественный контроль границы и предоставлять гражданам качественные услуги. Я думаю, что нам это удается, хотя в связи с этим должны высказываться контролирующие госорганы. Также оценивать нашу деятельность должны граждане, на благо которых мы совместно трудимся с Таможенной службой.

T: Каковы Ваши планы на ближайшее будущее?

В.Г.: У нас большие и оптимистические планы на будущее. В первую очередь, мы стремимся делать еще лучше свое дело и быть эталоном эффективного государственного учреждения, находящегося на службе граждан. Для этого мы участвуем в разнообразных проектах по повышению эффективности и по развитию ПП. Многие такие проекты уже скоро принесут свои плоды. Мы хотим обеспечить высокий уровень профессионализма наших сотрудников и технического оснащения наших подразделений. Также мы хотим повышать уровень доверия граждан, а для этого нужно постараться, чтобы пересечение государственной границы было удобным, быстрым и безопасным.

T: Какой Вы видите Пограничную полицию через 10 лет?

В.Г.: Авторитетным учреждением в большой семье государств-членов ЕС. Учреждением, эффективным для государства, и которому доверяют граждане. Для этого мы и работаем изо дня в день.

Кристина Пендя