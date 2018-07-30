Прошло 9 лет: Что с нами было, и что с нами стало!

Помните, какой вчера был день? 29 июля – 9 лет со дня проведения парламентских выборов 2009 года.

Те выборы были по-настоящему историческими, потому что они дали большинству граждан Республики Молдова надежду на то, что после более восьми лет правления коммунистов, можно, наконец, жить лучше, строить современное общество, вернуть хорошие отношения с соседями и начать по-настоящему интегрироваться в ЕС. Тогда четыре партии (ЛДПМ, ЛП, ДПМ и АНМ), которые объединившись, смогли, наконец, отправить коммунистов в оппозицию. ПКРМ на тех выборах получила 48 депутатских мандатов, а проевропейские партии – 53, создав свою правящую конструкцию «Альянс за европейскую интеграцию» (АЕИ).

Первый год правления АЕИ был неплохим – удалось избежать дефолта (тогда дефицит бюджета возрос до 15-16% от ВВП), была запущена Программа экономической стабилизации и восстановления, была получена беспрецедентная помощь от внешних партнеров (2,6 млрд. долларов США) в рамках программы Rethink Moldova , был дан старт переговорам по Соглашениям об ассоциации и о либерализации визового режима с ЕС, были возобновлены переговоры с Тирасполем (после шестилетнего перерыва), удалось эффективно справиться с ситуацией, возникшей из-за катастрофических наводнений и др. Только потом мы узнали, что в тот год были проданы такие должности как генеральный прокурор, глава Нацбанка и др.

Второй и третий годы также были относительно хорошими – продолжался процесс экономического восстановления, внедрялись важные проекты, в том числе Программа « Compact » корпорации «Вызовы Тысячелетия», был достигнут прорыв в процессе евроинтеграции, и Молдова стала лидирующим членом «Восточного партнерства». Только потом мы узнали, что наряду со всем этим, были предприняты первые рейдерские захваты в банковской системе страны.

Четвертый год стал годом пробуждения от сна и возвращения к реальности. Случилась трагедия в «Пэдуря Домняскэ», которая показала, насколько прогнившей оказалась наша система, которую мы начали считать европейской и современной. Начались конфликты между правящими партиями, которые больше походили на бандитские разборки – прослушки, компрометирующие видео, шоу с участием полиции и НЦБК, фокусы с интерпретацией законов Конституционным судом, покупка депутатов, слияния партий – одним словом, стало очевидно, что Молдова пребывает в гораздо более плачевном состоянии, нежели это было при коммунистах.

В любой другой нормальной стране со всем этим было бы покончено на досрочных выборах. Но не в Молдове. У нас появилось другое правительство, но воровство и беззакония стали происходить практически открыто. Тогда, в 2013-2014 гг. и были заложены основы ограбления века, которое ославило нас на весь мир, заставив высокопоставленных европейских чиновников открыто поставить нам диагноз – «захваченное государство».

Так продолжалось и в 2015 году. «Разборки» в конце 2015 года стали для нас, наверное, самой черной страницей в истории независимого государства Республика Молдова, завершив масштабную операцию по захвату государства. С тех пор мы вот уже три года являемся потерпевшим крушение судном, которое все еще плавает у европейских берегов, но никто не обращает на него внимания, и оно вот-вот окончательно затонет. Кто смог спастись, уже спасся, а те, кто остался, лишились практически любой надежды на спасение.

Сижу и думаю: Как могло произойти, что за девять лет мы из истории успеха превратились в то, чем являемся сегодня? Неужели мы настолько сильно ненавидим себя и собственную страну? Только ненавидящие себя и страну люди могли допустить все то, что у нас есть на сегодняшний день.

Вот как-то так …

Думитру Спэтару