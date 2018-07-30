Срок оплаты штрафа в 72 часа заменен на три рабочих дня

Срок в 72 часа, в течение которого нарушитель правил дорожного движения может оплатить лишь половину начисленного штрафа, заменен на три рабочих дня. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующие изменения в Кодекс о правонарушениях приняты парламентом в четверг.

Кроме того, в случае уплаты штрафа в новые сроки нарушителю не будут начислены штрафные пункты. Авторы считают, что это будет способствовать предупреждению коррупции, поскольку у водителя, который накопил критическое количество штрафных пунктов, не будет мотива искать способ избежать наказания незаконным путем.

Кодекс о правонарушениях дополнен новой главой - "Упрощенная процедура констатации и рассмотрения правонарушения". Штраф сможет выписывать тот, кто констатировал правонарушение. Для упрошенной процедуры есть два условия: констатирующий субъект должен быть в состоянии констатировать нарушение и для этого ему не нужны доказательства; лицо согласно с констатацией и признает нарушение. Эта процедура не может применяться в случаях, когда вынести решение о наказании может только суд или наказание предусматривает конфискацию имущества.

Согласно другим изменениям, водительские права останутся у водителя, даже если ему запрещено управлять автомобилем за какие-то нарушения. О лишении этого права будет отмечено в базе данных Национального инспектората патрулирования, к которой имеют доступ все сотрудники органа.

Помимо этого, увеличен штраф для водителей, которые перевозят детей до семи лет без специального кресла, а также тех, кто не уступает дорогу пешеходам или велосипедистам.

Также документ предусматривает наказание за оскорбления, наносящие ущерб чести и достоинству, даже если они были произнесены не публично. До внесения изменений наказывались только публичные оскорбления.

Другие поправки устанавливаю штраф за проведение шумных ремонтных работ в жилых помещениях с 18.00 до 8.00.