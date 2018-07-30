Уникальный российский музыкант, родившийся в Бельцах, неожиданно исполнил «Вальс расставания» и скончался

Заслуженный артист России, руководитель джаз-оркестра «Данс-ленд» Семен Мильштейн умер в возрасте 58 лет.

О смерти известного музыканта сообщил его друг, уроженец Кишинева Александр Олешко. Популярный актер, певец и телеведущий разместил в Instagram фотографии со своего концерта, на которых попал в кадр и Семен Мильштейн.

- Умер Семен Мильштейн, - написал Александр Олешко. - Прекрасный музыкант!!! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра «Данс-ленд». Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому. Благодаря Семену и артисты, и зрители были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно.

По словам Александра, опубликованные им снимки были сделаны полгода назад.

- В последний раз вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е.Б.Вахтангова, 13 декабря 2017 года, - рассказал Олешко. - Почему-то именно на этот вечер пришел мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов, и попросил поснимать происходящее... Царствие небесное, Семен... Спасибо тебе за всё хорошее, что ты для меня сделал...

Семен Мильштейн родился 19 января 1960 года в молдавском городе Бельцы. Учился в музыкальной школе в Одессе. После окончания Гнесинки в Москве по классу трубы стал солистом оркестра штаба Московского военного округа, затем - оркестра ВВА имени Гагарина, позже - концертмейстером Отдельного показательного оркестра Минобороны РФ.

В 1999 году Мильштейну было присвоено звание заслуженного артиста России. В 2005 году он стал руководителем и дирижером джазового оркестра «Данс-ленд». Преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

Его часто называли единственным в России трубачом профессионального уровня. Он был признан одним из самых популярных артистов на Венском Балу.

Фотограф и оператор Петр Колчин опубликовал в Facebook видео, сделанное в марте этого года. На нем Мильштейн исполняет «Вальс расставания», аккомпанируя себе на рояле.

- Ушел Семен Мильштейн, - написал Колчин. - Отказываюсь верить... В эту последнюю нашу встречу 20 марта на репетиции концерта Шаферана он не должен был петь «Вальс расставания» Френкеля на стихи Ваншенкина, но почему-то спел...

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,

Ведь остается на свете любовь...

Вальс расставания - Семен Мильштейн

Песня Сольвейг (Семен Мильштейн)