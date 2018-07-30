Тайны скальных монастырей Молдовы: Где можно обвенчаться, как Штефан чел Маре, и поговорить с монахом-отшельником Ирина Крецу

«Комсомолка» совершила поездку по самым необычным обителям республики

ИРИНА КРЕЦУ

На самом деле, монастырей в труднодоступных скалах в Молдове было много – более десятка. Есть пещеры, в которых, по предположениям ученых, жили монахи. Неудивительно: выражаясь современным языком, политическая обстановка была нестабильна. И если турецкая Порта, под игом которой Молдавское княжество находилось больше трех столетий, худо-бедно дозволяла православным отправлять религиозные обряды и строить церкви, хотя и при турках православным верующим часто приходилось прятаться, то вот Золотая орда полностью сжигала во время набегов и церкви, и обители. В самые смутные времена монахи уходили в естественные гроты в скалах или сами пробивали пещеры в камне. В основном, в таких местах, куда можно было добраться только по веревочным лестницам. Иногда строили маленькие деревянные церквушки в непроходимых лесах.

Когда в наш край пришел мир, монахи в буквальном смысле начали «спускаться с гор» и основывать уже наземные обители или развивать чудом выжившие. Многие скальные монастыри были заброшены. А в некоторых продолжали жить монахи и отшельники. Предполагают, что кроме знаменитых скальных монастырей Цыпова и Бутучен, обители были в селе Косэуцы (Сорокский район), Каларашовка (Окницкий район), Моловата (Дубоссарский район), Сокола (Шолданештский район), под городом Сорока и др.

«Комсомолка» побывала в скальных монастырях, в которых основаны церкви. В этих храмах проходят службы, кажущиеся необычными. Но при этом чувства в скальных церквях обострены, и любая религиозная церемония воспринимается по-другому. Стоит совершить паломничество и побывать на службе в этих загадочных храмах!

Бутучены Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Бутучены

В селе Бутучены Оргеевского района, в зоне историко-культурного музейного комплекса Старый Орхей, находится уникальный монастырь в скале над рекой Реут.

В каком веке появился этот скальный монастырь, как и в случае с другими обителями, доподлинно неизвестно. Кто-то утверждает – в ХII, кто-то - в ХV. Обнаружен он был в 1821 году, когда жители Бутучен пробили в толще земли 20-метровый коридор и проникли в церковь. Тогда обитель ожила: над входом соорудили колокольню, которая и сегодня определяет месторасположение церкви внутри скалы.

Неподалеку от этого скального монастыря, на том же берегу реки Реут и тоже в отвесной скале, в пещере обнаружены следы храма, который некогда был здесь. Надпись на камне сообщает, что основан он в 1675 году пыркэлабом (военный наместник) города Оргеев Босием. Согласно другим источникам, монастырь здесь существовал и раньше.

Так что в Бутученах сразу два монастыря. Один из которых сегодня представляет собой обычную пещеру.

Монах - отшельник Ефим Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

В настоящее время в скальном монастыре, что под крестом на горе, действует храм. В летнее время отшельником там живет монах Ефим (Николай Бабич), который следит за порядком в действующей в скалах церкви и отвечает на вопросы посетителей. Только зимой Ефим уходит ночевать в монастырь на горе.

Цыпова

Монастырь Цыпова (село Цыпова, Резинский район) на берегу Днестра – самая большая скальная обитель не только в Молдове, но и в Восточной Европе. Предполагается, что некоторые кельи были выдолблены в крутой скале в X - XII вв. Другая, большая часть, датируется концом XVII - началом XVIII вв., когда татарское иго было свергнуто и монахи переселились ближе к вершине горы. Именно тогда в прибрежной скале были высечены новая церковь, колокольня, 15 келий, трапезная и многочисленные «комнаты», связанные между собой галереями и лестничными переходами. С 1776 г. начинается период расцвета обители. В советский период монастырь был закрыт и разрушен, а в 1974-м руины были взяты под охрану государства. В 1994 г. здесь возобновились церковные богослужения.

Чувства в скальных церквях обострены Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Считается, что в этом монастыре венчался молдавский господарь Штефан чел Маре с Марией Войкицей. Согласно другой легенде, в этих скалах свои последние годы прожил мифологический поэт Орфей, останки которого якобы покоятся в нише одного из каскадов ущелья.

Сегодня скальный монастырь Цыпова принимает поломников и туристов. Храм «Успения Божьей Матери» восстановлен. Недавно обитель пережила глобальный ремонт. А вот вторая церковь скального монастыря – «Святого Николая» - не сохранилась.

Жапка

Скальный монастырь Жапка расположен рядом с одноименным селом Флорештского района. По легенде, основоположником Жапского монастыря считается путешествовавший по Бессарабии иеромонах Изекииль, выходец из Львова. Сочувствуя жителям Жапки, которые вследствие татарских набегов были лишены возможности построить обычную наземную церковь, монах предложил построить храм прямо в скале. С годами поблизости с церковью были высечены кельи, и к Изекиилю стала стекаться братия. Это было в XVII в.

Скальный монастырь Жапка Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Позже был построен наземный монастырь, кстати, единственный в Молдове, который не закрывался в советские времена. А в скальной обители сегодня церковь. Иногда там проводятся богослужения.

Сахарна

Точно не установлено, когда в селе Сахарна Резинского района появился скальный монастырь, но, скорее всего, в период ХII-ХV веков. Он расположен над источником, в живописном месте. Монахи, открыв обитель в толще скал, пристроили к нему фасад-домик. Позже, в 1776-м, 1857-м и в 1992 годах эта пристройка обновлялась.

По легенде, одному из монахов явился светящийся лик Богородицы. А когда монахи поднялись на вершину скалы, где возник образ Божьей Матери, нашли там след от ноги, прямо в камне. Сегодня там маленькая часовенка.

Сахарна Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

В помещениях скального монастыря основали храм, где проводят службы. Скальная церковь расположена примерно в полукилометре от наземной обители, а идти нужно по горной тропке, огороженной поручнями.

Данная статья публикуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018».