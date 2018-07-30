Реформы ad-hoc, Эксперты IPN

Депутат Демократической партии Молдовы (ДПМ) Еуджен Никифорчюк уверен, что налоговая реформа, через которую был введен единый 12% подоходный налог для физических лиц, будет иметь положительные результаты. В ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal2 Никифорчюк заявил, что: „Впервые в Республике Молдова прожиточный минимум не будет облагаться налогом, потому что личные освобождения вырастут с 11 тыс. леев до 24 тыс. леев в год. Это очень важно, потому что те, кто платит эти завышенные налоги на доход, будут иметь эти деньги в своих кошельках”. По его словам, это может мотивировать некоторых граждан вернуться в страну: „Эти накопления можно будет ощутить сразу же, что очень важно для создания новых рабочих мест, повышения заработной платы, потому что во многих областях у нас отмечается нехватка рабочей силы, и мы хотим стимулировать граждан, чтобы они оставались работать в стране”.

Красивая перспектива, как говорится, дай бог, чтобы так было! Но если ожидания правящей ДПМ являются настолько обнадеживающими и положительными, то почему реакция парламентской оппозиции, непарламентских партий и экспертной среды, является такой отрицмтельной? Неужели только из-за зависти к достижениям ДПМ? Тогда почему является негативной и реакция партнеров по развитию? Ответы на эти вопросы различаются в зависимости от того, кто их дает. Первая реакция пришла от четырех парламентских фракций, правых и левых, которые 26 июля этого года покинули зал заседаний парламента. По их мнению, была нарушена процедура рассмотрения проектов, внесенных в повестку законодательного органа, в частности, Закона о прозрачности процесса принятия решений. Фракция Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) заявила, что пакет реформистских, предвыборных и популистских законов не был опубликован и не был известен депутатам, ни даже за несколько часов до заседания парламента, на котором должен был быть принят. Тем не менее, эти четыре фракции сделали очень тонкие акценты. Например, фракция ПСРМ возмутилась тому, что демократическое большинство украло у коммунистов часть идеи и проекты, которых коммунисты продвигали еще в 2009 году. Возмущение ПСРМ вызвано популистским характером проекта властей, которые, если бы имели целью стимулирование бизнеса, ввели бы нулевую ставку на реинвестированную прибыль и не ввели бы единую ставку налога на доходы физических лиц. Либеральная партия (ЛП) обратила внимание на то, что так называемая налоговая реформа только маскирует и отвлекает внимание от продвижения закона о добровольной декларации и налоговом стимулировании, то есть возвращение к старой идее об амнистии капитала, которая позволит легализовать возвращение в страну украденного миллиарда.

Такими являются обстоятельства, при которых введена налоговая реформа, продвигаемая депутатом ДПМ Еудженом Никифорчюк. Скорее это - реформа ad hoc, принятая накануне выборов, необъявленная, ни с кем не согласованная, ни с профсоюзами и патронатами, ни с партнерами по развитию, которые, через осуществляемые программы, поддерживают Республику Молдова на плаву. Именно в этом контексте следует воспринимать негативные реакции на реформу ad hoc со стороны представителей Европейского союза, США, МВФ, ВБ и учреждения, специализирующегося на борьбе с отмыванием денег Совета Европы.

На самом деле, лучшее объяснение реформе ad hoc в преддверии выборов дал вице-председатель ДПМ, председатель парламента Андриан Канду: настал момент, чтобы власти, также, как сегодня, пришли с некоторыми четкими и конкретными мерами для граждан, потому что и граждане страны уже устали слышать только о реформах и нести их бремя, не видя немедленные и конкретные их результаты. Сегодня мы утвердили несколько проектов, которые, безусловно, принесут конкретную и немедленную пользу, особенно, начиная с 1 октября, если мы говорим о налоговой реформе (минуты 7.16 -7.48). Днем позже, 28 июля 2108 года была объявлена дата проведения парламентских выборов - 24 февраля 2019 года. Таким образом, все укладывается в русло заявленных интересов.

Является все это образцом избирательного популизма? С ответом на этот вопрос поможет представитель ДПМ, председатель женской организации ДПМ, вице-председатель партии, г-жа Валентина Булига. Вот как она расценивала избирательный популизм ПКРМ в 2001-2009 годах: Хочу отметить и популистские методы (ПКРМ), но незаконные, применяемые при индексации пенсий, в частности, в предвыборный период. Такая ситуация была создана и в области социальной помощи. Достаточно вспомнить крупные программы, как СЭРСУБ и „Молдавское село”, направленные на ликвидацию бедности и ориентацию помощи на наиболее уязвимых... И я хотела бы привести аргумент, который является не менее важным. Политика, проводимая предыдущим руководством (ПКРМ) серьезно повлияла на менталитет общества, поддерживая пламя надежды на возвращение к советскому режиму, поддерживая любыми путями ностальгию по времени, когда цены были копеечными... Эти идеи, засевшие в умах людей, создали зависимое общество, которое не может справиться с экономическими реалиями... (из выступления Валентины Булига в ходе пленарного заседания парламента от 11 февраля 2011 года, за которым последовали аплодисменты). Сколько разоблачительного энтузиазма!

Все то, что было упомянуто выше, может послужить каждой стороне аргументом для того, чтобы сравнить, какие действия носят предвыборный популистский характер и чем популизм ДПМ лучше, чем популизм коммунистов, которого демократы осуждали. Бесспорно, для ДПМ сейчас имеет большое значение получить как можно более высокий результат на выборах. Что последует потом, будет видно. Что касается партнеров по развитию, что им останется после выборов, если не подставить плечо для решения возможных проблем, вызванных реформами ad hoc ДПМ?

Эксперты IPN