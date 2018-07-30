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Зинаида Гречаный рассказала, почему социалисты уверены в победе на парламентских выборах
30.07.2018

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный ответила на следующий вопрос: Насколько подготовлена ПСРМ к парламентским выборам, и когда Вы объявите имена кандидатов по одномандатным округам?

«Партия социалистов готова к выборам. Подготовку к парламентским выборам этого года мы начали на второй день после парламентских выборов 2014 года. Наши территориальные организации и народные избранники всех уровней находятся в постоянном контакте с людьми. А кандидатов мы объявим, когда будет принято решение по выборам», – ответила глава партии.

На вопрос, какова вероятность того, что ПСРМ получит власть в обозримом будущем, Зинаида Гречаный ответила следующее: « Следует сформулировать этот вопрос по-другому: если не социалисты, тогда кто? ПСРМ – самая крупная и самая популярная партия в молдавском обществе. Об этом свидетельствуют абсолютно все опросы общественного мнения.

Представители ПСРМ каждый день отстаивают интересы граждан нашей страны с трибуны парламента и муниципального совета, в парламентских комиссиях, в судебных инстанциях, в ходе общественных слушаний. Нас поддерживает всенародно избранный президент Игорь Додон. Нам доверяет народ. Победа будет за нами, даже не сомневайтесь».

Андриана Кептине


 
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