Зинаида Гречаный: У ПСРМ есть четкая программа действий и команда, способная ее реализовать

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный рассказала, в какой мере фракции удалось реализовать намеченное на прошедшую парламентскую сессию, как она расценивает отношения между парламентскими фракциями, каковы приоритеты социалистов на ближайшее будущее и др.

T.: Г-жа Гречаный, в какой степени фракция ПСРМ выполнила свою повестку дня в ходе нынешней парламентской сессии?

З.Г.: Фракция Партии социалистов руководствуется в своей деятельности предвыборной платформой, с которой она пришла в парламент в 2014 году. Мы последовательно продвигаем те проекты, которые позволят нам выполнить обещания перед избирателями.

Всего в течение 2014-2018 гг. фракция разработала и зарегистрировала в парламенте 226 законопроектов.

Самый внушительный пакет инициатив – социальный, что неудивительно, потому что один из главных приоритетов ПСРМ – социальная защита населения. Социалисты разработали и представили парламенту законопроекты о семейном капитале, о поддержке мам и многодетных семей, о социальной поддержке людей, которые находятся в поиске работы, об обеспечении права на бесплатный проезд в общественном транспорте для ветеранов, и т.д.

Еще одним приоритетом фракции является защита местного рынка и производителей. Фракция предложила поддержать отечественных производителей вводом преференциальной маржи в 15% для участия в госзакупках и продлением срока патентов на предпринимательскую деятельность до 31 декабря 2022 года.

Фракция ПСРМ последовательно выступала против подрыва суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова. В частности, в феврале фракция потребовала от парламента принять декларацию об осуждении действий унионистского характера, направленных на ликвидацию молдавской государственности.

Только во время весенне-летней сессии социалисты инициировали три вотума недоверия членам правительства Павла Филипа по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, внутренней и внешней политики, экономики. Всего же, с 2014 года социалисты инициировали 19 вотумов недоверия, в результате три правительства было отправлено в отставку.

Во время прошедшей сессии депутаты ПСРМ 25 раз требовали проведения слушаний с участием членов правительства, руководства Национального банка, Национального антикоррупционного центра, прокуратуры, Национального агентства по регламентированию в энергетике – по вопросам возврата украденного из банковской системы миллиарда, отмены перерасчета пенсий, роста цен на нефтепродукты, провальных выпускных экзаменов, прекращения строительства гидроэлектростанции на Днестре и т. д.

Кроме того, в результате обращений граждан депутаты подали 1141 запрос в центральные и местные органы государственной власти.

T.: Что повлияло на эффективность работы фракции социалистов?

З.Г.: Постоянная методичная работа. И системность. Парламентская фракция ПСРМ – это организованная, слаженная, дисциплинированная команда. Во фракции четыре группы: экономическая, социальная, юридическая и политическая. Все инициативы проходят черед обсуждение в этих группах, а затем выносятся на рассмотрение фракции. Социалисты ведут свою деятельность последовательно и планомерно, поэтому все наши достижения являются результатом не случая или везения, а системной работы всей фракции.

T.: Как бы Вы описали отношения между парламентскими фракциями в ходе нынешней сессии? В частности, отношения ПСРМ с парламентским большинством?

З.Г.: С самого начала работы этого парламента ПСРМ выступала за роспуск законодательного органа, так как мы считали и считаем действующее парламентское большинство искусственно созданным, не отражающим волеизъявление избирателей, а значит – нелегитимным. Парламентское большинство узурпировало власть в стране, лишило многих полномочий главу государства, грубо нарушив конституцию и волю народа.

В этих условиях парламент превратился в машину для голосования и утратил функцию контроля исполнительной власти. В частности, вопреки воле народа и жителей столицы, парламентским большинством было принято непрозрачное и очень сомнительное решение о передаче участка земли, на котором расположен Республиканский стадион, посольству США.

На протяжении всей сессии мы критиковали антисоциальные, антидемократические проекты парламентского большинства, его недальновидную экономическую политику. В то же время, парламентское большинство либо саботировало инициативы ПСРМ, либо заимствовало проекты социалистов и инициативы главы государства, выдавая их за свои, и маскируя, таким образом, кризис идей в своих рядах.

В частности, в повестку дня заседания парламента от 20 июля был включен проект закона, касающийся методологии расчета оплаты нотариальных услуг, который еще более года назад был зарегистрирован как инициатива президента Республики Молдова – 5 апреля 2017 года. Тогда, год назад, проект был отклонен молдавским правительством, но спустя чуть более года, мы видим в парламенте аналогичную инициативу.

T.: Каковы, по Вашему мнению, самые большие ошибки правительства в 2018 году, и в целом?

З.Г.: Если говорить об ошибках власти, то их условно можно разделить на две категории: во-первых, собственно ошибки, просчеты и недальновидность действующих правителей. И, во-вторых, это намеренная сдача национальных интересов в угоду внешним партнерам.

Ко второй категории относятся, к примеру, сдача в концессию оффшорной компании Frontera Resources 40% территории страны; открытие офиса НАТО и предоставление его сотрудникам огромных прерогатив, не предусмотренных даже Венской конвенцией; уступки в переговорах с Украиной по строительству шести гидроэлектростанций на верхнем Днестре, что означает фактическую потерю ресурса питьевой воды для Молдовы; принятие закона о борьбе с так называемой российской пропагандой; передача Республиканского стадиона посольству США; кредиты, большая часть которых проедается, и есть основания предполагать – разворовываются.

Когда я была премьером, все кредиты имели четкое целевое предназначение, распределялись по проектам, шли на модернизацию инфраструктуры, производство, но ни в коем случае не на текущее потребление. В 2009 году внешний долг правительства составлял 13% от ВВП, сегодня – эта цифра удвоилась.

А о решениях властей, которые привели к приватизации ВЕМ, концессии аэропорта и выводу миллиарда в оффшоры, и говорить нечего. Здесь должны говорить уже не политики, а прокуроры. Это очевидные факты государственной измены и предательства интересов страны.

Ошибочными же являются очень многие экономические и социальные инициативы власти. К примеру, пенсионная реформа, оптимизация школ, реформа судебной системы, которая привела к полному подчинению юстиции. Мы считаем очень опасной новую Национальную стратегию обороны.

Законопроект о легализации капитала вызывает много вопросов. Несмотря на то, что чиновники, судьи и депутаты не подпадают под действие этого закона, но их родственники, аффилированные лица в нескольких поколениях могут воспользоваться положениями закона. Я думаю, что это откровенная лазейка.

Я хочу напомнить, что в 2007 году мы предприняли комплекс мер по налоговой реформе и легализации капитала. Целью было привлечение инвестиций в экономику. И в 2008 году эта реформа дала реальные результаты. Мы готовились к ней полтора года и начали ее проводить только с 1 января 2008 года. Какова цель нынешнего правления, не понятно.

Я задала вопросы по этому законопроекту на заседании профильной комиссии, но не получила ответов. В том числе нет ответа на вопрос, за счет чего будут компенсироваться потери бюджета, которые, по словам премьер-министра, составят порядка 2 млрд. леев? Хотя, по моим подсчетам, только бюджет социального страхования потеряет около 2 млрд. леев.

Законопроект также предусматривает введение единой ставки подоходного налога для физических лиц в размере 12%. Но кто от этого выиграет? Это же очевидно – те, у кого более высокие доходы. Социалисты, в свою очередь, предлагают дифференцированную ставку подоходного налога: 7% – для минимальных доходов, 17% и 25% – для более высоких доходов.

В то же время, мы считаем обоснованным увеличение необлагаемого налогом минимума доходов граждан, что также предусматривается в законопроекте. Социалисты предлагали внести это изменение еще с 2011 года.

В целом же этот закон не продуман до конца и его принятие в таком виде – ошибка.

T.: Каковы приоритеты повестки дня социалистов на последующий период?

З.Г.: Главная цель 2018 года для Партии социалистов – подготовиться к парламентским выборам, одержать в них победу, обеспечить единую вертикаль власти: президент-парламент-правительство. У нас есть четкая программа действий и команда, способная ее реализовать.

Программа Партии социалистов созвучна интересам подавляющего большинства граждан нашей страны, а ее основополагающими направлениями являются: социальная справедливость, нейтралитет, восстановление нормальных отношений с Российской Федерацией, урегулирование приднестровского вопроса, защита православных ценностей. Мы сможем добиться решения всех стоящих перед нами задач.

T.: Насколько подготовлена ПСРМ к парламентским выборам, и когда Вы объявите имена кандидатов по одномандатным округам?

З.Г.: Партия социалистов готова к выборам. Подготовку к парламентским выборам этого года мы начали на второй день после парламентских выборов 2014 года. Наши территориальные организации и народные избранники всех уровней находятся в постоянном контакте с людьми. А кандидатов мы объявим, когда будет принято решение по выборам.

T.: Какова вероятность повторения сценария с непризнанием результатов голосования на парламентских выборах?

З.Г.: Партия социалистов рассматривает все возможные сценарии. Конечно, сегодня, в результате непризнания выборов в Кишиневе, создан опасный прецедент. Вряд ли стоит сомневаться в том, что нынешний правящий режим постарается использовать любые возможности для того, чтобы выжить, вплоть до отмены результатов выборов, на которых, по всем опросам, правящую Демпартию и ее кандидатов ждет неминуемое фиаско. В этой ситуации необходима стопроцентная мобилизация всех наших активистов, всех наших сторонников, чтобы у международных наблюдателей не осталось сомнений в результате выборов. Если власти пойдут на противоправные действия, мы готовы отстаивать волю наших избирателей, и добьемся победы.

T.: С практической точки зрения, какова вероятность того, что ПСРМ получит власть в обозримом будущем?

З.Г.: Следует сформулировать этот вопрос по-другому: если не социалисты, тогда кто? ПСРМ – самая крупная и самая популярная партия в молдавском обществе. Об этом свидетельствуют абсолютно все опросы общественного мнения.

Представители ПСРМ каждый день отстаивают интересы граждан нашей страны с трибуны парламента и муниципального совета, в парламентских комиссиях, в судебных инстанциях, в ходе общественных слушаний. Нас поддерживает всенародно избранный президент Игорь Додон. Нам доверяет народ. Победа будет за нами, даже не сомневайтесь.