Продажи туристических путёвок увеличились втрое

У туристических агентств нет отбоя от клиентов. Продажи по сравнению с началом сезона увеличились почти втрое. Хотя сейчас путевки стоят дороже. Популярностью по-прежнему пользуются курорты Турции, Болгарии, Греции и Украины. Некоторые граждане выбирают экзотические страны.

"Выбрали Египет. Планируем потратить примерно 700 евро на двоих. Мы ни разу там не были, хотим посмотреть".

Сестры Варзарь решили отдохнуть в Болгарии.

"Так выпал отпуск, что только сейчас можем поехать".

"Хотели раньше, но в июле не получилось. А в связи с последними новостями о Греции, пришлось в последний момент менять планы."

В июле-августе цены на путевки увеличиваются на 30%.

"Почти 60-70% продаж приходится на эти месяцы. Главный плюс раннего бронирования - приемлемая цена, а также резервация мест в отеле. В пик сезона их остается мало", - cообщил менеджер туристического агентства Артём Няга.

Поездку на море могут себе позволить не все.

"Это намного дешевле отдыха на море. Я вообще не люблю море."

"У нас нет лишних денег, чтобы съездить на море. Загораем тут."

"Мне здесь нравится, и зонт есть. Загораю, ем мороженое."

Цены на путевки снизятся в середине сентября, отмечают туроператоры.