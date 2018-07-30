НКФР сообщила о миллионной сделке с акциями одного из крупнейших торговых центров в Кишиневе

26 июля, вне рамок регулируемого рынка или Многосторонней торговой системы (MTF), была проведена сделка на сумму 23,8 млн леев с акциями Торгового дома "Gemeni" SA, которому принадлежит одноименный магазин в центре столицы.

5 606 636 акций, фигурирующих в сделке, представляют собой около 47,87% капитала Кишиневского торгового центра (ТЦ), сообщает mold-street.com.

Акционер Gemeni передал акции в уставный капитал ООО

Сделка, проводилась в форме "депозита ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью или юридического лица-нерезидента". Данные о ней были опубликованы на странице Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).

По информации mold-street.com, в операции участвовала компания Kroniaco Management Limited из Кипра, которая владеет 47,87% акций Gemeni SA номинальной стоимостью около 23,8 млн леев.

Kroniaco Management Limited зарегистрировала свою долю в 23,8 млн леев и в капитале фирмы Consens Imobil SRL, основанной 10 июля 2018 года и имеющей тот же юридический адрес, что и SA Gemeni.

В качестве администратора указан Александру Опря, который в настоящее время также является администратором SA Gemeni.

О Kroniaco Management Limited известно, что компания была зарегистрирована 23 января 2014 года в Никосии на Кипре, а должность ее директора исполняет Ксенофонт Чациантониу (Xenofon Chatziantoniou).

Компания стала акционером Gemeni в конце 2014 года, когда выкупила 47,87% акций Gemeni SA у OTIV Prime Real Estate BV, входящей в группу Otiv Prime Holding Group, зарегистрированную в Нидерландах. В эту группу также входят OTIV Prime Services, OTIV Prime Hospitality, OTIV Prime Media и OTIV Prime Financial, (которые шесть лет назад сменили свое название на Generashon Financial B.V. и контролировали Victoriabank).

В 2010-2012 годах единственным акционером OTIV Prime Holding B.V. была фирма Finpar Victoria Limited из Кипра.

Другим крупным акционером Gemeni является фирма Geomold SRL, уставный капитал которого составляет 52,3 млн леев. Учредителем Geomold SRL является Tamarix Limited из Кипра. Компанией управляет гражданин Украины Алексей Москаленко. Об этих компаниях Ziarul de Gardă писала, что они якобы принадлежат президенту Украины Петру Порошенко.

В 2016 году оборот Торгового дома Gemeni составил 45,74 млн леев, уменьшившись на 2,3 млн леев по сравнению с 2015 годом. Прибыль составила 32,45 млн леев, что на 4,8 мл леев меньше по сравнению с 2015 годом.