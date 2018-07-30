В Приднестровье пройдет третий международный турнир по спортивной рыбалке

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Спорт
Международный турнир по спортивной рыбалке пройдет со 2 по 5 августа на берегу Днестра между Слободзеей и селом Карагаш. Организаторы – клуб спортивного рыболовства.
В турнире примут участие 20 команд по три человека в каждой. В отдельной номинации будут соревноваться трудовые коллективы, передает tsv.md.
Команды приедут также из Украины и Молдовы. Победителя определят по общему весу пойманной рыбы. Затем её выпустят обратно в Днестр.
Основанная цель турнира – популяризация рыбалки как спорта, укрепление дружеских связей и обмен опытом.
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