В Приднестровье пройдет третий международный турнир по спортивной рыбалке

Международный турнир по спортивной рыбалке пройдет со 2 по 5 августа на берегу Днестра между Слободзеей и селом Карагаш. Организаторы – клуб спортивного рыболовства.

В турнире примут участие 20 команд по три человека в каждой. В отдельной номинации будут соревноваться трудовые коллективы, передает tsv.md.

Команды приедут также из Украины и Молдовы. Победителя определят по общему весу пойманной рыбы. Затем её выпустят обратно в Днестр.

Основанная цель турнира – популяризация рыбалки как спорта, укрепление дружеских связей и обмен опытом.