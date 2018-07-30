Канду о Конституции РМ: Мы должны научиться ее уважать

Вчера Республика Молдова отметила День Конституции. 29 июля исполнилось 24 года со времени принятия Основного закона страны, который вступил в силу 27 августа 1994 года.

В этом контексте спикер парламента Андриан Канду опубликовал сообщение на Facebook-е, в котором подчеркнул, что нам нужно научиться уважать Конституцию. «Конституция – высший закон, гарантирующий наши фундаментальные права и свободы.

Через 24 года после его принятия нам еще предстоит научиться бороться за эти права и свободы, чтобы их уважали, и, что не менее важно, мы должны научиться его уважать. Только в таком случае мы будем жить в свободном, инклюзивном и дружественном обществе, как это сформулировано в Конституции», – отметил глава законодательного органа.

До настоящего времени Конституция претерпела несколько изменений. Одно из них произошло в 2003 году, когда были внесены изменения в статью 111 о правовом статусе Гагаузской автономии.

В 2006 году была отменена смертная казнь. А последняя поправка была внесена в статью 78 Конституции. Тогда было принято решение вернуться к практике, существовавшей до 2000 года, когда президент страны избирался прямым голосованием граждан.