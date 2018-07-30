Опрос: Каждый пятый молдаванин собирается уехать за рубеж в ближайшие шесть месяцев

Каждый пятый молдаванин намеревается покинуть страну в ближайшие шесть месяцев. Основными причинами являются качество жизни и миграция. Из категории работоспособного населения каждый четвертый человек собирается уехать в ближайшие месяцы.

По крайней мере, об этом говорят результаты опроса, проведенного CBX-AXA для IDIS Viitorul в июле 2018 года. Согласно данным, было установлено, что в прошлом году о намерении уехать заявлял каждый шестой гражданин Республики Молдова, сообщает unimedia.info.

По этим данным, молодые люди продолжают доминировать в структуре желающих уехать. Их доля составляет 30% от общего количества опрошенных. Однако на 60% увеличилось желание покинуть страну среди лиц среднего возраста. Таким образом среди граждан среднего возраста в прошлом году лишь 17,1% намеревались выехать из страны, а в 2018 году их число достигло 28%.

Из категории работоспособного населения в этом году 24,4%, или каждый четвертый человек, собирается уехать в ближайшие месяцы. В 2017 году этот показатель составлял 19,9%, или каждый пятый человек.

Опрос был проведен на выборке среди 1 042 человек в период с 29 июня по 9 июля. Его погрешность равна +/-2,8%.

Фото: unimedia.info