Красносельский о борьбе с русским языком: "Это тупиковый путь"

Одной из долгосрочных проблем, которые вызывают трения Тирасполя с Кишиневом и Киевом, является языковой вопрос. Глава региона назвал борьбу с языком абсолютно тупиковым путем развития.

- Лично у меня вызывает большое сожаление тот факт, что в XXI веке кто-то пытается бороться с языком, - рассказал Вадим Красносельский в интервью российской газете «Известия».

- Каким бы он ни был - русским, молдавским, украинским или английским. Это неправильно. Это - абсолютно тупиковый путь развития любого государства. Кроме того, это недемократично, и никаких перспектив у таких действий нет. За все годы существования Приднестровья на нашей территории никогда не было национальных конфликтов. У нас проживают люди 72 национальностей. В стране - три официальных языка, и любой гражданин имеет право говорить на любом из них.