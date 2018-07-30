Илиан Кашу: Почему Шор может продавать хлеб по 2 лея, а государство в лице Плахотнюка – не может?

Советник от «Нашей партии» в муниципальном совете Кишинева Илиан Кашу побывал с утра в кишиневском хлебном магазине «Franzeluta» на пересечении улиц Армянской и Штефана чел Маре. Здесь, в центре города, как нигде ощщается социальное неравенство: одни паркуют у обочины дорогие автомобили, другие тут же продают грошовый товар, чтобы заработать на социальный хлеб.

С утра булочная на Армянской за полчаса распродает партию социального хлеба по 3 лея за буханку. О своих впечатлениях Кашу рассказал в социальных сетях.

«Я отстоял очередь в магазине с 6.55 утра, - пишет советник. - Мне удалось купить буханку социального хлеба по 3 лея. Сегодня привезли 100 ящиков, в каждом по 12 буханок. В любом случае люди предпочитают стоять утром в очреди за хлебом по 3 лея, чем ходить в магазины Шора и покупать хлеб по 2 лея. «Лучше качество и больше вес», - говорят они.

Каждый магазин "Franzeluta” продает ежедневно 1000 буханок социального хлеба по 3 лея. Он весь продается с утра в первые полчаса работы магазина. Это все, что государство может себе позволить. Для сравнения: Шор продает в партийных магазинах в Кишиневе больше хлеба, и по 2 лея. Вопрос: почему государство под руководством Плахотнюка не может продавать хлеб по 2 лея, как это делает Шор? И почему режим не проверяет качество пищевых продуктов, которые партия Шора продаёт по всей стране?».