Красносельский: Приднестровью нет места в Молдавии

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что цель — республики это признание ее независимости и интеграция с Российской Федерацией. Лидер страны назвал это «восстановлением исторической справедливости».

«Мы хотим восстановить историческую справедливость, которая была утрачена после распада Советского Союза. Быть в единстве с Россией», — заявил Красносельский.

По словам главы государства, при сложившихся обстоятельствах, Приднестровье не видит себя в составе современной Молдавии: «Мы несколько раз предлагали Кишиневу разные способы интеграции — от автономии до конфедерации, но власти Молдавии отказывался от них, и народ Приднестровья высказался за независимость на референдуме 2006 года».

Отдельным вопросом повестки дня приднестровского руководства остаются взаимоотношения с соседней Украиной. Красносельский констатировал, что в настоящий момент у Приднестровья сложились «сложные отношения с Киевом».

«Несмотря на то, что Украина остаётся гарантом мирного процесса в формате „5 + 2“ (Украина, Россия и ОБСЕ — посредники в переговорах, ЕС и США — наблюдатели), её действия сейчас направлены не на обеспечение безопасности. Киев, как и Кишинёв, поддерживает идею вывода российских военных», — уточнил президент.

На территории региона проживают тысячи этнических украинцев. «У нас есть украинские учебные заведения, в республике три официальных языка: русский, молдавский и украинский. В целом у нас много связей с Украиной, включая родственные. Обрубить их просто невозможно. Поэтому я уверен, что рано или поздно наши отношения наладятся», — заключил Вадим Красносельский.

EADaily сообщало уже, что в сентябре намечено проведение очередного раунда переговоров между лидерами Молдавии и Приднестровья. На этой встрече президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить со своим приднестровским коллегой «позиции, которые могут сблизить берега Днестра». «Мы должны внутри страны разработать решение проблемы, а затем представить свое видение мировому сообществу и попросить помощи в реализации задуманного», — считает Додон.