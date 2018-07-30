Власти Молдовы боятся воли народа — Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение перенести парламентские выборы на 24 февраля 2019 года парламент принял в связи с «политическим отчаянием правящей коалиции Демократической партии и страхом перед результатами народного голосования».

«Власть понимает, что ее дни сочтены, она отодвигает как можно дальше дату выборов, продлевая свою агонию», — написал Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства отмечает, что политика парламента и правительства не находит поддержки как гражданского общества, так и зарубежных партнеров по развитию республики. Поэтому, считает лидер страны, власти не хотят открывать дополнительные избирательные участки на территории Российской Федерации.

По его словам, на всех прошлых выборах было открыто много участков на Западе, хотя гораздо больше наших сограждан живут в России. «Но это лишь оттягивание их сокрушительного поражения — как говорится, перед смертью не надышишься», — отметил Додон.

Додон считает, что молдавским мигрантам следует предоставить возможность голосовать в течение двух дней, так как для того, чтобы попасть на участки, многим представителям зарубежной диаспоры приходится преодолевать сотни километров. Однако правительство, убежден президент, не примет ни то, ни другое решение, потому что это не в его интересах.

«Я настаиваю на том, чтобы были открыты 150 участков. По количеству избирателей в России нужно открыть 150−170 участков. В странах ЕС на 250−300 тысяч молдаван с правом голоса были открыты 100 участков. Таким образом, им всем дали возможность проголосовать. А в России, где 450 тысяч молдаван с правом голоса, открыли всего 8 участков. То есть здесь суммарно смогли проголосовать лишь 24 тысячи граждан», — заключил Игорь Додон.