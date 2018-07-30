Врачи частных клиник за комиссионные поставляли платных пациентов диагностическому центру

Семеро сотрудников частных клиник в стране были задержаны офицерами НЦБК по подозрению в злоупотреблении служебным положением и пассивной коррупции. Подозреваемые создали преступную схему взимания денег с обеспеченных медицинским полисом пациентов за прохождение компьютерной диагностики, передает IPN.

Согласно сообщению для прессы НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, начальник Отделения визуализации и компьютерной томографии в рамках Республиканского медицинского диагностического центра организовал сеть врачей из государственных медицинских учреждений и частных клиник, через которых оказывал платные услуги пациентам.

По предварительному сговору, врачи отправляли пациентов для компьютерной томографии без соответствующей записи. Таким образом, пациенты платили деньги непосредственно начальнику Отделения визуализации и компьютерной томографии, без того, чтобы суммы были отражены в учете больницы, а врачи, которые направляли пациентов, получали деньги за каждого направленного человека.

В рамках уголовного дела было зарегистрировано около 100 эпизодов вовлечение в схему не менее 13 врачей и других медработников Республиканского медицинского диагностического центра, Института фтизиопульмонологии, Кардиологического диспансера и некоторых частных клиник