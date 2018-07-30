Нэстасе направил обращение в посольства относительно кражи миллиарда и "ландромата"

Лидер Платформы "Достоинство и правда" Андрей Настасе направил письмо главам дипломатических миссий, аккредитованных в РМ, и представителям международных организаций, присутствующих в нашей стране.

В своем обращении Нэстасе утверждает, что в настоящее время в РМ имеет место "беспрецедентная консолидация олигархической группы, возглавляемой лидером Демократической партии, со всеми государственными структурами". По мнению Нэстасе, "это является формой узурпации государственной власти, квалифицируемой Конституцией Республики Молдова как "самое серьезное преступление против народа", сообщает unimedia.info.

"Одним из предвыборных обещаний, которые я сделал во время кампании, было письменное обращение по краже миллиарда в адрес международных учреждений. Сегодня мы направляем письмо представителям государств, аккредитованных на территории Республики Молдова", - заявил лидер Платформы "Достоинство и правда" во время пресс-конференции.

В своем письме Нэстасе сослался на кражу миллиарда долларов из банковской системы, аннулирование местных выборов и изменение системы голосования от пропорциональной к смешанной несмотря на рекомендации международных партнеров.

"Настоящим письмом хотим обратить ваше внимание на серьезное ухудшение общего климата в сфере соблюдения прав человека и политических свобод в РМ и отметить скатывание в сторону волюнтаристкого, клептократического и репрессивного политического режима, который становится главным противником Соглашения об ассоциации, подписанного 27 июня 2014 года с Европейским союзом", - добавил Андрей Нэстасе.

В этом контексте Нэстасе призвал несколько международных организаций официально начать международное расследование, чтобы выявить украденные денежные суммы, заморозить иностранные счета групп и лиц, связанных с коррупционными схемами и с отмыванием денег в Республике Молдова, наложить секвестр на все их активы в установленных юрисдикциях, привлечь виновных к уголовной ответственности в соответствии с нормами международного права, применить персональные меры наказания в отношении тех, кто управляет РМ.

"Я готов сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов из-за рубежа, которые будут расследовать это дело, предоставив им в распоряжение неопровержимые доказательства кражи миллиарда, российской прачечной и рейдерских атак, которые указывают на прямые связи с олигархической группой", - сказал в заключение Нэстасе.