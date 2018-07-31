Богдан Дука: Объединение с Республикой Молдова - фальшивая и ненужная тема

Вчера была долгая полемика о союзе с Республикой Молдова.

Я уже сказал, что моя точка зрения неполиткорректна, не подразумевает сочувствия этой идее, но я думаю, что я - реалист.

Румыния не будет объединяться с Республикой Молдова, у нее нет оснований объединяться с Республикой Молдова, идея союза с Республикой Молдова не стоит затрат.

Я думаю, что главным образом заинтересованы в таком политическом и экономическом приключении, как союз с Молдовой, русские. Поскольку союз с Молдовой дестабилизирует Румынию, приведет к выходу из ЕС и НАТО, к экономическому краху и кризису на Балканах.

Однако союз с Республикой Молдова, к счастью, невозможен по нескольким причинам.

1. Республика Молдова и ее граждане не хотят союза с Румынией. Процент унионистов низкий, он колеблется от 10 до 25 процентов граждан, в зависимости от оптимизма или пессимизма авторов социологических исследований.

На выборах за Прутом унионисты получают посредственные проценты.

В Румынии многие обманываются идеей, что все проевропейцы - унионисты. Это иллюзия нашего общества, в котором считают, что христианские патриоты поддержат г-жу Санду, например, на выборах президента Молдовы.

2. Румыния является членом Европейского союза и НАТО. Это подразумевает, что она не может изменить свои границы. Все просто, вступив в ЕС и НАТО, мы признали существующие границы и отказались от каких-либо территориальных претензий к соседям.

Конечно, согласно рецепту Бэсеску, мы можем надеяться на то, что Республика Молдова станет государством-членом ЕС и НАТО, и нам удастся достичь своего рода союза.

Но Молдова – неудавшееся государство, это беднейшая страна в Европе, на много лет отставшая от Румынии. И у нее нет возможности перезагрузки: ни ресурсов, ни промышленности, ни людей (большинство из уехавших - уехали).

3. Румыния не может позволить себе оплачивать экономические издержки этого союза.

Подумайте о том, что это означает: просто выплачивать бессарабцам пенсии по румынским стандартам. Не говоря уже об инфраструктуре, которая вся не модернизировалась с советских времен. А ведь у Румынии есть свои проблемы, связанные с отсутствием автомобильных дорог, модернизацией железной дороги для обеспечения высокой скорости, созданием аэропортов в туристических регионах и т.д..

Может ли Молдова оплатить стоимость объединения? Там есть вино и... конфеты фабрики «Букурия». По большей части экономическое выживание Молдове обеспечивают связи с Россией, которые могут очень быстро закончиться в контексте объединения.



4. У Молдовы есть две трудноразрешимых проблемы: проблема-хард Приднестровья и проблема-софт Комрата. Если в случае Приднестровья можно было бы поощрить независимость, то случай Комрата неизбежно привел бы после объединения к федерализации Румынии.

5. Молдова очень разная. Добрая часть населения Республики Молдова - русофоны. Особенно в городах.

И вспомните о том, что бессарабцы - православные христиане в старом стиле, они ближе к русской духовности, чем к румынской.

Большинство бессарабцев живут в православном сообществе с Москвой. Митрополия Бессарабии, попытка восстановить каноническое влияние Румынского Патриархата в Молдове - это все насос, пытающийся перекачать что-то из Румынии, но результат этих усилий – провальный. Это прискорбный провал Бухареста, который вызвал еще больше разобщенности.

Таким образом, мы должны быть реалистами, особенно сейчас, в год столетия Объединения, и думать не о том, как возродить иллюзии о Великой Румынии, но о том, как сделать Румынию действительно великой в границах той страны, которую мы имеем сейчас, о том, как бессарабские братья и сестры могли бы помочь нам, приобретая румынское гражданство и новую родину.

Подлинный патриотизм подразумевает реализм.

Богдан ДУКА,

румынский теолог и политолог