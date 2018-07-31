«Возмутительный случай в Air Moldova»: издевательства над мужчиной с ребенком и беременной женой

Хаос в работе авиакомпании привел к большим мучениям семьи и ненужной трате денег.

Вчера, 30 июля, в редакцию «Блокнота Молдовы» обратилась жительница Кишинева. Галина сообщила, что ее племяннику с четырехлетним ребенком и беременной женой пришлось пережить издевательства Air Moldova. Публикуем ее рассказ:

- Мы столкнулись с очень возмутительным случаем в компании Air Moldova в прошедшие выходные. 28 июля, 13.30, рейс Кишинев - Санкт-Петербург. Рейс задержали на 1 час, а затем отправили как раз тогда, когда началась гроза. Через несколько минут в самолет ударила молния, он начал разворачиваться, затем наматывать круги, чтобы сбросить топливо, потом сел (всего находился в воздухе полтора часа).

В этом самолете находились мой племянник из Санкт-Петербурга с четырехлетним ребенком и беременной женой.

Людям почти ничего не сообщали. Вначале, когда это случилось, вообще ничего, за 15 минут до посадки сказали, что еще немного полетают и сядут... в Кишиневе.

После этого рейс вообще отменили. Людей попытались раскидать по другим рейсам, но мест не было на этот день, и им предложили билеты на 29 июля, рейс на 20.10. Выбора не было, у них был стресс, поэтому они согласились, мы забрали их к себе на эти полтора дня.

На следующий день, за пару часов до вызова такси в аэропорт, мы решили взглянуть на онлайн-табло. Каково же было изумление, когда мы не нашли в нем нашего рейса! Никто не звонил из авиакомпании, никто не прислал сообщения, хотя племянник оставил им свой номер Moldcell.

Я стала звонить в компанию по номеру (якобы многоканальному) 022 830-830. Всего 15 минут ожидания и прослушивания по кругу всех двух рекламных блоков от Air Moldova - и девушка на другом конце провода сняла трубку, а затем мило сообщила что "по техническим причинам рейс отменили".

- Почему не предупредили? - спросила я.

- Мы послали SMS, - ответила она.

Не знаю, куда они его послали, но до племянника не дошло это сообщение. Я спросила ее, можно ли поменять билеты на Москву (решили хоть как-то улететь), на рейс тоже на 20.10. Еще 10 минут ожидания - и она сказала: да, можно приехать, этот билет сдать, а другой купить. Племянник хватает все чемоданы, ребенка и беременную жену - и на такси мчится в аэропорт.

Немного нервов - и билеты им любезно поменяли на Москву Домодедово. Они стали ждать регистрации. Мы уехали, и через несколько минут они звонят нам, что и этот рейс отменили! Продав билеты за 15 минут до отмены рейса?! Да ладно! Не может быть. Может, в Air Moldova всё может быть.

Мы вернулись обратно, подождали, пока им еще что-то предложат. Предложили Санкт-Петербург на 30 июля на 6.30.

Ночью проводили их в четвертый раз.

Спасибо, дорогая Air Moldova, что этот четвертый рейс таки состоялся, и полчаса назад они сели в Питере.

Итог. 600 лей только на обмотку чемоданов (вместо 200), 5 раз такси (в разную стоимость, так как - то дневной, то ночной тарифы) и 51,5 часов задержки, нервов и т.д.

Вывод. Не летайте с компанией Air Moldova! Особенно в выходные! - так закончила свое обращение Галина.

Тем временем, другие пассажиры злополучного рейса Кишинев - Санкт-Петербург, который из-за удара молнии вернулся в субботу, до сих пор не могут покинуть молдавскую столицу.