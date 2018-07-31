«Я совершил ошибку»: Руслан Кодряну об обвинениях в захвате власти

Руслан Кодряну прокомментировал предъявленные ему обвинения в захвате власти в примэрии.

Вчера, 30 июля, в ходе очередного заседания мунсовета вице-примар Руслан Кодряну объяснил, почему взял на себя обязанности примара Кишинева. Он отметил, что не является генпримаром и не сидит в соответствующем кабинете, более того - даже не планирует в будущем занять эту должность.

- Я с ноября занимаю должность вице-примара, и был муниципальным советником, которого избрали граждане своим голосованием. Я не гепримар, и я не сижу в кабинете генпримара. Я не пользуюсь служебным автомобилем и даже не собираюсь занять должность гепримара. Я заместитель примара, который взял на себя ответственность за то, чтобы вывести город из кризиса, - заявил Кодряну.

По словам Кодряну, он совершил ошибку, что сразу не обнародовал принятое им решение. Вместе с тем, он подчеркнул, что делает меньше самопиара, чем Сильвия Раду.

- Вы должны признать, что я не делаю саморекламы и меньше выступаю на публике, это меня мало интересует. Самым главным в ситуации, в которой сейчас находится примэрия, является то, что мы не позволили делам оставаться заблокированными. Я совершил ошибку, когда не сообщил об этом, не сделал публичного заявления, хотя не было секретом, что я принял на себя должность временно исполняющего обязанности примара, - отметил Кодряну.

По словам врио генпримара Кишинева, из-за возникших на прошлой недели разговоров по поводу неправомерного занятия им должности, было отвлечено внимание от нескольких проектов, которые впервые выдвинула примэрия. Речь идет об утвержденных МСК проектах, касающихся заключения договоров с юридической компанией или адвокатским бюро, которые помогут муниципалитету в решении судебных вопросов, касающихся земельных участков и найма муниципальной недвижимости.

Ранее социалисты заявили, что Руслан Кодряну должен отменить свое распоряжение о назначении себя врио гепримара Кишинева. По словам представителя ПСРМ, Кодряну самовольно назначил себя врио генпримара. А представителя Либеральной партии в муниципальном совете Кишинева глубоко возмутило то, Руслан Кодряну самовольно назначил себя врио генпримара столицы. Мунтяну обратился по этому поводу в генеральную прокуратуру. По мнению либерала, такое часто практиковалось в средневековье разными самозванцами, которые для достижения своих целей зачастую прибегали к кровопролитию.