Додон: Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставки газа из РФ

Молдавский лидер заявил, что республика заинтересована в альтернативных маршрутах доставки голубого топлива в страну.

Республика Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставок российского газа. Об этом заявил в понедельник журналистам президент Молдовы Игорь Додон во время рабочей поездки в Ростовскую область.

По словам главы государства, для этого, в частности, ведется строительство газопровода Яссы-Кишинев.“

«Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню 2009 год, начало года, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину», — подчеркнул Додон.

Молдавский лидер обратил внимание, что тогда республика столкнулась с крайне серьезной проблемой — приходилось «каждый день считать, чтобы газа хватало для населенных пунктов».

«Если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, конечно, для нас это интересно. Мы сейчас инвестируем и строим газопровод Яссы-Кишинев. Это как раз даст возможность, чтобы у нас было меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами», — заявил Додон.

Согласно существующему проекту, газовая ветка Унгены-Кишинев должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. На строительство этой ветки понадобится более 100 миллионов евро, его протяженность составит 120 километров.

Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Однако строительство ветки еще не началось.